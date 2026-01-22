藤本美貴、息子の骨折に気付かず 1週間放置後に手術 昭和生まれのド根性を「改めなきゃいけない」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春、タレントの藤本美貴夫妻が22日、東京・池袋のレーベンサロン池袋の『ミライ人間洗濯機』お披露目イベントに参加した。
イベントでは、心を洗いたくなったことを話すことに。藤本は「私、昭和に生まれ、平成に生きてきて、ド根性みたいなところもあった。子供たちが、ちょっと体調悪い、みたいな時に『気のせいじゃない？』と言っちゃうのを、心を改めなきゃいけないなと思います」と告白。「『つらいな』と思ったら、どんどんつらくなる。『イケる』と思った方がいいよ」と藤本が話すと、庄司は「長男がケガして『ヒジ痛い』と言ったけど、『大丈夫、大丈夫』と言って1週間ぐらい放置してたら骨折してたもんね」とぶっちゃけた。
後を受けた藤本は「長男が小学校3〜4年生の時かな。『動かしてみなよ』と言ったら動かせるんですよ。動かせるし、全然腫れてないから『大丈夫！』と言って。でも『痛い、痛い』とうるさかったんです。こんなにうるさいなら1回、病院に連れて行って先生に『大丈夫』と言われたら本人も納得するだろうと思ったら骨折していて。そのまま大きい病院を紹介されて手術しましたよね。だから気をつけなきゃいけないと思いますね」と懺悔。「動かせたんだよな〜」と藤本は体の不思議さによって起きたできごとを思い返していた。
『ミライ人間洗濯機』は、昨年4月から10月に大阪で開催された『2025大阪・関西万博』で注目を集めた「大阪ヘアケアパビリオン」で展示された入るだけで全身が洗える入浴マシンとなっている。1970年の『大阪万博』で未来の夢として描かれた『人間洗濯機』の進化系となっている。23日から一般体験会の抽選申し込みが開始される。
