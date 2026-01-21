Image: Shutterstock

GoogleのAIといえば「Gemini」。ところでこれ、みなさんはなんて読んでましたか？

「ジェミニじゃないの？」って思いますよね。

でも、自分は「ジェミナイ」と読んでいました。

英語での「Gemini」の発音はこっちなんです。米Googleの人たちはジェミナイ呼び、辞書にも書いてあります。英語的にはジェミナイが自然、という。

とか知ってても、日本人的には「ジェミニ」のが自然だと思います。音の数が少なくて、読みやすい。

うっすらそう悩んでた中、Google JapanがXでこの問題に終止符を打ってくれました。

Gemini の日本語表記は「ジェミニ」です。

これからもたくさん呼んであげてください。とてもとても喜びます。



公式より https://t.co/HjSWfLIl22 - Google Japan (@googlejapan) January 20, 2026

日本では公式に「ジェミニ」でOKとのこと。

英語ベースなテクノロジー業界の言葉には、人によって読みが割れるものがときおり出現します。ASUSとかもかなり割れてましたよね。

Source: Google Japan, Merriam-Webster