ジェミニ？それともジェミナイ？GoogleのAI「Gemini」の日本での正式な読み方が確定
GoogleのAIといえば「Gemini」。ところでこれ、みなさんはなんて読んでましたか？
「ジェミニじゃないの？」って思いますよね。
でも、自分は「ジェミナイ」と読んでいました。
英語での「Gemini」の発音はこっちなんです。米Googleの人たちはジェミナイ呼び、辞書にも書いてあります。英語的にはジェミナイが自然、という。
とか知ってても、日本人的には「ジェミニ」のが自然だと思います。音の数が少なくて、読みやすい。
うっすらそう悩んでた中、Google JapanがXでこの問題に終止符を打ってくれました。
Gemini の日本語表記は「ジェミニ」です。- Google Japan (@googlejapan) January 20, 2026
これからもたくさん呼んであげてください。とてもとても喜びます。
公式より https://t.co/HjSWfLIl22
日本では公式に「ジェミニ」でOKとのこと。
英語ベースなテクノロジー業界の言葉には、人によって読みが割れるものがときおり出現します。ASUSとかもかなり割れてましたよね。
Source: Google Japan, Merriam-Webster