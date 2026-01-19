【dポイント速報】無料で使える資産管理アプリ「Smart Life Designer」登場！マネーフォワードからの乗り換えも？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」を運営するネコ山氏が、「スマートライフデザイナーがdポイント配布」というタイトルの動画を公開。三井住友信託銀行が提供する資産管理アプリ「Smart Life Designer」でdポイントを獲得できる新プログラムについて解説した。
「Smart Life Designer」は、銀行口座やクレジットカード、証券口座などを連携させ、資産状況を一元管理できるアプリである。ネコ山氏は、人気の資産管理アプリ「マネーフォワード」に類似したサービスだとしながらも、「フル機能が無料で使える」点が大きなメリットだと強調した。具体的には、マネーフォワードの無料版では4件までとされている連携口座数に制限がなく、リアルタイムで情報を更新したい場合に必要な手動更新も無料で何度も行えるという。
このアプリでdポイントを貯めるには、所定の条件を満たす必要がある。主なポイント獲得条件は以下の通りだ。
・三井住友信託銀行または「dスマートバンク 三井住友信託支店」の口座連携：300ポイント
・iDeCo連携：50ポイント
・連携資産額の達成：連携している資産の合計額に応じて、500万円で50ポイント、3,000万円で300ポイントなど、最大450ポイントが付与される。
・アプリへのログイン：月に最大5ポイント
ネコ山氏は、このプログラムがドコモと提携している三井住友信託銀行ならではの取り組みであると説明。同銀行は「dスマートバンク」の前身である「ドコモSMTBネット銀行」の運営にも関わっており、その関係からdポイントを景品としたプログラムが実現したと分析した。
同氏は、資産管理アプリに課金することに抵抗があるユーザーにとって、「Smart Life Designer」は有力な選択肢になると指摘。無料で高機能な資産管理を行いつつ、dポイントも貯められる本プログラムの活用を呼びかけ、動画を締めくくった。
