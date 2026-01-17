ドジャース・大谷翔平（31）にまた"世界一"の称号が--。1月14日（日本時間15日）、米メディア『Sportico（スポルティコ）』が発表した「アスリート長者番付」において、副収入ランキングで大谷が世界1位に輝いた。スポーツ紙記者が語る。

【写真】真美子さんと大谷が新婚当時からペアで使用していた「白と黒のペアアイテム」。私服でも白と黒でコーディネート

「日本航空やセイコーから、New BalanceやBOSSまで、数多くの企業とスポンサー契約を結んでいる大谷選手。現在、その数は20社以上と言われ、今回の『アスリート長者番付』では副収入だけで1億ドル（約158億円）と試算されました」

大谷は同日、Instagramにて自身が公式アンバサダーを務めるオーディオブランド『Beats by Dr.Dre（以下、Beats）』の新ビジュアルを公開した。2024年9月からアンバサダーを務めている。

同社は公式SNSで「大谷選手のお気に入りについて聞いてみました」と題したインタビュー動画を公開。大谷は「（お気に入りのBeats製品は）自分でカスタムしたStudio Pro」「（お気に入りのBeats製品カラーは）ネイビーとホワイト」などと語っており、動画内ではネイビーカラーとみられる「Beats Studio Pro」を首にかけている。前出・スポーツ紙記者の話。

「大谷選手はアンバサダー就任以前から『Beats』のヘッドフォンを首にかけ、移動中などに愛用していました。しかもこのヘッドフォン、本人だけでなく妻の真美子さんも"色違い"を愛用しているんです。夫妻が結婚を公表した直後、韓国で開幕戦が行われた際、真美子さんはホワイトの『Beats Studio Pro』をバッグから提げていました。

大谷選手が言及していたお気に入りの『ネイビーとホワイト』というのは、新婚当時から夫妻で使用している製品の色を答えたのかもしれませんね」

昨年12月には、黒系のファッションに身を包んだ大谷と、白系のアイテムでまとめた真美子さんが、ハワイのショッピングモールを歩く姿がSNS上で報告されていた。

「対照的なカラーの製品をペアで使うのは、大谷夫妻の『定番』なのかもしれません」（同前）

身につけているアイテムがことあるごとに話題になる大谷夫妻。広告契約を結ぶ企業側にとっても、大谷には"安心感"があるという。広告代理店関係者の話。

「好感度抜群な大谷さんは公式な場面だけでなく、プライベートでも頻繁にスポンサー企業の製品を利用してくれるので、宣伝効果が高いんです。

今回『Beats』が出した大谷選手の新ビジュアルも、SNSを中心に大きな注目を集めていますが、公式アンバサダー就任前から真美子さんとお揃いで使っていたのであれば、それもまた微笑ましい話。企業にとってもファンにとっても、嬉しいエピソードと言えるでしょう」

大谷は昨年11月、MVPを受賞した後のインタビューには真美子さんと愛犬・デコピンに合わせた"ブラウンコーデ"で応じていた。仲睦まじい印象の大谷と真美子さんは、スポンサー製品のイメージ向上にも大いに貢献していることだろう。