◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（１６日、中国・張家口）

女子の個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、今季５勝を挙げる丸山希（北野建設）は、合計２２１・９点で２位に入り、４戦ぶりに表彰台に立った。

１回目に１２７メートルを飛び２位につけると２回目も１２４・５メートル。大ジャンプを２本そろえたニカ・プレブツ（スロベニア）には及ばなかったものの、今季１１度目の表彰台を確保。近３戦で８、８、８位と表彰台が遠かったが、８日に日本に帰国し、軌道修正した。

今季、助走路での足裏の重心のポジションに重点を置きトレーニング。助走路からスムーズになり、カンテ（飛び出し）に確実に力を伝えることで飛距離が出るようになりブレイク。２月のミラノ・コルティナ五輪が徐々に近づき海外勢も調子は挙げてきているとはいえ、「開幕戦の時より状態は上がっている」（丸山）と油断はしない。

１７日に張家口で残り１戦をこなし、２０日からＷ杯蔵王大会、札幌大会と国内４連戦に出場する。「技術的な面を慣れた蔵王、札幌で１００％にしたい気持ちが強い」。目指す五輪金メダルに向けて、海外勢に必死に食らいついていく。