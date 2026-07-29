¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É ½à¡¹·è¾¡Á°ÆüÎý½¬¡Ê28Æü¡¢Ãæ¹ñ¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û½à¡¹·è¾¡Á°Æü¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉ½¾ð¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ËÊÂ¤ÖÀ¤³¦»°Âç¥Ð¥ì¡¼¤Î°ì¤Ä¡Ö¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊVNL¡Ë¡×¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÃæ¹ñ¡¦Ç«ÇÈ¡Ë³«Ëë¤ò29Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°4°Ì¡Ë¤Ï28Æü¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É³«Ëë¤«¤éÌµ½ý¤Î12Ï¢¾¡¤Ç¡¢¼ó°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç