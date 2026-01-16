¡ÖºòÆü¤â¤ªÍú¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¹â»Ô»á¤Î¾éÃÌ¡ÄÃíÌÜ½¸¤á¤¿75Ëü¥¦¥©¥ó¤Î¡ÖÍûÂçÅýÎÎ¤Î±¿Æ°·¤¡×
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜË¬ÌäÃæ¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö±¿Æ°·¤¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏË¬Æü2ÆüÌÜ¤À¤Ã¤¿14Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¶¦¤ËË¡Î´»û¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³×·¤¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Î±¿Æ°·¤¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÍûÂçÅýÎÎ¤Î±¿Æ°·¤¤ò»Øº¹¤·¡¢¡ÖºòÆü¤â¤ªÍú¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÁ°¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È±þ¤¸¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î¥É¥é¥à¹çÁÕ¤ÎºÝ¤Ë±¿Æ°·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÆ°¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤À¡£Î¾¼óÇ¾¤ÏÁ°Æü¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØGolden¡Ù¤ä¡¢BTS¤Î¶Ê¡ØDynamite¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥à¤Î¹çÁÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¾ìÌÌ¤¬¹¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÍûÂçÅýÎÎ¤Î±¿Æ°·¤¡×¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸¡º÷¥ï¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬Íú¤¤¤¿±¿Æ°·¤¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Û¡¼¥¬¥ó¡ÊHOGAN¡Ë¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥â¥Ç¥ë¤À¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸´ð½à¤ÇÀ½ÉÊ²Á³Ê¤Ï75Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Î²Á³Ê¤ÏÌó8Ëü3000±ß¡Ë¤À¡£
ÀÄ´¤Âæ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¤Ï¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬º£²ó¤ÎË¬Æü¤ËºÝ¤·¤Æ±¿Æ°·¤¤òÊÌÅÓ½àÈ÷¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë¡Î´»û¤Î¶Æâ¤¬ÅÚ¤äº½Íø¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á±¿Æ°·¤¤¬Å¬ÀÚ¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë½¾¤¤¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿¿ï¹Ô°÷¤Î±¿Æ°·¤¤ò¼Ú¤ê¤ÆÍú¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Î±¿Æ°·¤¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬Âè21ÂåÂçÅýÎÎÁªµó¤Î²áÄø¤Ç¹¥¤ó¤ÇÍú¤¡¢¡Ö°¦Ãå¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÉÊÀÚ¤ìÁûÆ°¤¬µ¯¤¤¿N¼Ò¤Î±¿Æ°·¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²þ¤á¤Æ´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢³ºÅö¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï°ìÆü¤Ç´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£