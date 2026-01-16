¥È¥é¥ó¥×»á¡¢ICE½ä¤ë¶ÛÄ¥¤Ç¡ÖÈ¿ÍðË¡¡×È¯Æ°¤ò¼¨º¶¡¡¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ØÊÆ·³ÇÉ¸¯¤â
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ç°ÜÌ±ÁÜºº´±¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê½£Åö¶É¤ÈÏ¢Ë®Åö¶É¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¡¢¸½ÃÏ¤ËÊÆ·³¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ôÉ´Ç¯Á°¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÈ¿ÍðË¡¡×¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏSNS¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¡Ö¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÎÉåÇÔ¤·¤¿À¯¼£²È¤¿¤Á¤¬Ë¡¤Ë½¾¤ï¤º¡¢¥×¥í¤ÎÀðÆ°¼Ô¤äÈ¿Íð¼Ô¤¿¤Á¤¬¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤Î°¦¹ñ¼Ô¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È¿ÍðË¡¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»ä°ÊÁ°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ°ÎÂç¤À¤Ã¤¿¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÃãÈÖ¤ËÂ®¤ä¤«¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤ËÃíÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤´¶¼Õ¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¿ÍðË¡¤Ï1792Ç¯¤ËºÇ½é¤ËÀ®Î©¤·¡¢1871Ç¯¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤¿Ë¡Î§¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤ÎÊÆ¹ñÆâ¤Ø¤Î·³ÂâÇÉ¸¯¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎË¡Î§¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î·³¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤ë1878Ç¯À®Î©¤ÎÌ±·ÙÃÄË¡¤È¥»¥Ã¥È¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºòÇ¯½©¤Ë¤â¡¢¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Çµ¯¤¤¿È¿ICE¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤Ø¤ò¼õ¤±¡¢È¿ÍðË¡¤òÈ¯Æ°¤·¤ÆÊÆ·³¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
È¿ÍðË¡¤¬ºÇ¸å¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1992Ç¯¡£Åö»þ¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÎ»ö¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦H¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¸µÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Ë½Æ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£