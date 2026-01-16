ÊÛ¸î»Î¤Ë¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ä¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡¡¡È¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¹ß³Ê¡É¤Î¸½Ìò¼Ò°÷¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È²ñ¸«¤ÇÁÊ¤¨¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯11·î¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¡Ê65¡Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¡¢µÞ¤°¤è¤¦¤Ë½èÊ¬¤·¤¿¸½Ìò¼Ò°÷¤«¤éµÕ¤ËÄóÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú·ãÊÑ¡Û¡ÖÁé¤»¤Æ¡¢ÇòÈ±¥í¥óÌÓ¤Ë¡Ä¡×¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤Î¡È¸½ºß¤Î»Ñ¡É
¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÀ¶¿å¼ÒÄ¹¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿ºÛÈ½¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯9·î¡£ÁÊ¤¨¤¿¤Î¤ÏÆ±¼ÒÉûÉôÄ¹¤ÎA»á¤Ç¤¢¤ë¡£Í×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï1157Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤È¸µ¤ÎÌò¿¦¡ÊÉôÄ¹¡Ë¤Ø¤ÎÉüµ¢¤À¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤Ï»ö¶È¶É¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ä¹¤¯¡¢±§ÄÅ°æÎ´»á¡Ê¸µ¼¹¹ÔÌò°÷¤ÇÇÐÍ¥¡¦±§ÄÅ°æ·ò¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡Ë¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ì¤ÐºòÇ¯1·î¡¢A»á¤¬ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Éô½ð¤Ç¿·Ç¯²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¸Ä¼¼¥«¥é¥ª¥±¤Ç2¼¡²ñ¤Ë¡£A»á¤â»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæÂàÀÊ¤·Æ±11»þ¤Ë¤Ïµ¢ÅÓ¤Ë½¢¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£A»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Áë¸ý¤«¤é¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤òµá¤á¤ë¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¡£
¡¡1½µ´Ö¸å¡¢A»á¤Ï¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¿·Ç¯²ñ¤Ç½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤òÌÜ·â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤ÈÊ¹¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢4¥«·îÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç²ñ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¼ÁÌä¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¡¢A»á¤â¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊÛ¸î»Î¤¬ÄÉµÚ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£A»á¤Ï¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÊÛ¸î»Î¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¥»¥¯¥Ï¥éÍÆµ¿¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿A»á¤À¤¬¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤«¤éÅöÆü¤Î¼Ì¿¿¤äÆ±Î½¤È¸ò¤ï¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤Æ³Î¿®¤¹¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¡ÈÃæµïÌäÂê¡É
¡¡2¥«·î¸å¡¢A»á¤Ï¿Í»ö¶ÉÄ¹¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÊÛÌÀ¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤È¡¢¿Í»ö¶É¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿A»á¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹ß³Ê½èÊ¬¡×¡£ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤º¡¢»ÏËö½ñ¤ò½Ð¤»¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¤³¤ì°Ê¾å²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Äü¤á¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢»ÏËö½ñ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ó¡ÊÁÊ¾õ¤è¤ê¡Ë
¡¡¸å¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢½èÊ¬ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë¿·Ç¯²ñ¤ÇÉô²¼¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¸«Æ¨¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ê2¡Ë¥«¥é¥ª¥±¤ÇA»á¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë½à¤º¤ë¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÃæµï»ö·ï¡×¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¼ÒÆâ¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿4Æü¸å¤Î¡È½ÐÍè»ö¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½èÊ¬¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢A»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éô²¼¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Î¸å¤Î3¼¡²ñ¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¡£A»á¤Ï»ö¸å¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¡Ò¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Ó¤È¥á¡¼¥ë¤ÇÊÖ¿®¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë½à¤º¤ë¹Ô°Ù¡×¤Ï¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É
¡¡A»á¤Î¹ß³ÊÀè¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤ÊÌÉô½ð¤ÎÉûÉôÄ¹¡£¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¡¢²ñ¼Ò¤òÄóÁÊ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£A»á¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤¤¤¿Ê£¿ô¤ÎÆ±Î½¤ÎÄÄ½Ò½ñ¤âÄó½Ð¤·¤Æ¡¢Á´ÌÌÅª¤ËÁè¤¦¹½¤¨¤À¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö¤´¼ÁÌä¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤´ÇÛÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê´ë¶È¹ÊóÉô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢A»á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢
¡Ö1·î¤Ë¤â¥Õ¥¸Â¦¤¬ÄÄ½Ò½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÊüÁ÷³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÀûÉ÷¤Ï¤ä¤àµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Ï¤¦¤Ã¤«¤êÃç´Ö¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2026Ç¯1·î15Æü¹æ ·ÇºÜ