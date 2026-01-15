¡ÒËÌ³¤Æ»¡¦ÊÉ¤Î¤Ê¤«¤Ë´Ç¸î»Õ°äÂÎ¡Ó¡Ö»ÒÈÑÇº¤ÊÉã¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥Ðー·Ð±Ä¼Ô¡Ê49¡Ë¤ÏºÊ»Ò¤¢¤ê¤À¤¬¸òºÝ¾ðÊó¤â¡ÄÀµ·î±Ä¶È¸å¤Ë¥¿¥³¾Æ¤¥Ñー¥Æ¥£¤·¤Æ¡Ö°Û½¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÄÌÊó
ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Î¥Ðー¤ÎÅ¹Æâ¤ÎÊÉ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¼ã¤¤½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢Æ»·ÙÁÜºº£±²Ý¤ÈÌçÊÌ½ð¤Ï1·î10Æü¡¢Æ±Å¹·Ð±Ä¼Ô¤ÇÆ±Ä®ÉÙÀîËÌ¡¢¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤ò»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£°äÂÎ¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±Ä®ÉÙÀîÀ¾¤Î´Ç¸î»Õ¡¦¹©Æ£ÆüºÚÌî¡Ê¤Ò¤Ê¤Î¡Ë¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤Ï¥íー¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤â¤Î¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿ÃâÂ©»à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¡¢Æ»·Ù¤Ï»¦¿ÍÍÆµ¿¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò²èÁü¡Ó¡Ö°Û½¤¬¤¹¤ë¡×ÊÉ¤Ë°äÂÎ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Àー¥Ä¥Ðー¤È¡¢Éâ¤«¤ì¤¿¥Ýー¥º¤ÇÆ°²è¤Ë±Ç¤ë¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô
µÒ¤«¤é¡Ö°Û½¤¬¤¹¤ë¡×¤È¶ì¾ð¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡ÖºòÇ¯12·î31Æü¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÁÄÊì¤Ë¡ØÂç¤ß¤½¤«¤ÏÈà»á¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¡Ù¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢Æ±Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¤Ë¼«Âð¶á¤¯¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»·Ù¤Ï²ÈÂ²¤ÎÁÜº÷´ê¤ò¼õ¤±¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉáÃÊ¤«¤é½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Ðー¤¬Éâ¾å¡£°ìÊý¤Ç¤³¤Î¥Ðー¤Ç¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Î1·î2Æü¤Ë¤Ï¡Ø¤¿¤³¾Æ¤¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ù¤È¾Î¤·¤Æ±Ä¶È¤ò³«»Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁµÒ¤«¤é¡Ø°Û½¤¬¤¹¤ë¡Ù¤È¶ì¾ð¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
ÍÆµ¿¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿10Æü¡¢Æ»·Ù¤ÏÆ±Å¹¤òÁÜº÷¤·¡¢Å¹ÊÞÆâ¤ÇÌÚÀ½¤ÎÈÄ¤ÇºÉ¤¬¤ì¤¿°ì¾ö¤Û¤É¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ë½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÆ±¥Ðー¤Î¾ïÏ¢µÒ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï¤È¤â¤ËÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀÜÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤ÏºÊ»Ò¤¬¤ª¤ê¡¢Æ»·ÙÁÜººËÜÉô¤Ï¹©Æ£¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò´Þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¡¢Æ°µ¡¤ò²òÌÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤ÎÊó¤ò¼õ¤±¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô·Ð±Ä¤Î¥Ðー¤Î¶áÎÙ¾¦Å¹¼ç¤ÎÃËÀ¤â¤³¤¦É½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£
¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç1Ç¯¤Ë¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤¯¤é¤¤Å¹¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤éÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤¬¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯±½¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÊóÆ»¸å¤Ë¡ØÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¡È¾Ú¸À¡É¤·¤Æ¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Í¡£
¤¢¤Î¥Ðー¤Ï¼ã¼Ô¸þ¤±¤Ç¤ÎµÒÁØ¤Ï20Âå～40Âå¤Î¿ÍÃ£¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥ªー¥Êー¤Î¾¾ÁÒ¤¯¤ó¤Ï¸«¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤È¤¤¤¦¤«ÍÛµ¤¤Çµ¤¤µ¤¯¤Ê¿Í¤À¤è¡£²ñ¤¨¤Ð°§»¢¤â¤¹¤ë¤·¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£
»ÒÈÑÇº¤Ç¤Þ¤ÀÍÄÃÕ±à»ù¤°¤é¤¤¤Î»Ò¶¡¤È¤è¤¯»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Í·¤Ð¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ðー¤Î·Ð±Ä¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Â¾¤Ë¤âÅôÌý¤ÎÇÛÃ£¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£
Èà¤Ï¡ØºÊ¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¿å¾¦Çä¤À¤±¤À¤È¤³¤ÎÀè¤¤¤Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤³¤Î»Å»ö¤â»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥Á¤Ë¤âÅôÌý¤ÎÇÛÃ£¤Ë¤è¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï7¡¢8Ç¯Á°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Í¡£¤ªÅ¹¤â¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¤Ë»Ï¤á¤Æ¡¢º£¤Î±ü¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤è¡£±ü¤µ¤ó¤Ï¾¾ÁÒ¤¯¤ó¤ÈÆ±Ç¯Âå¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤Í¡£¥Ðー¤Ï¾¾ÁÒ¤¯¤ó¤À¤±¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ±ü¤µ¤ó¤¬¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¾¾ÁÒ¤¯¤ó¤È¤ÏÀµ·îÌÀ¤±¤Î1·î4Æü¤«5Æü¤¯¤é¤¤¤Ë¶¶¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤À¤Í¡£Èà¤ÏÅôÌý¤ÎÇÛÃ£¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¤Ë¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¤â¤¦»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤â¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡×
¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ÇÍ·¤Ö»ÒÈÑÇº¤ÊÉã¤¬¡Ä
¶áÎÙ¤Î½÷À½»Ì±¤Ë¤â¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ÒÈÑÇº¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤«¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤ªÅ¹¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²È¤ÎÁ°¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏµîÇ¯¤Î²Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó2¿Í¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â±ü¤µ¤ó¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÍ·¤Ð¤»¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤¬»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¶áÎÙ¤Î¾¦Å¹½¾¶È°÷¤â¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡Ö»ö·ï¤Î»ö¤Ï9Æü¤Ë·º»ö¤µ¤ó¤¬¡Ø½÷À¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É²¿¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ï»ö·ï¤È¤«¡¢¤¢¤½¤³¤Î¤ªÅ¹¤¬¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥Ñ¥È¥«ー¤È¤«Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÊóÆ»¤ò¤µ¤ì¤Æ¾ÜºÙ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Î»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
49ºÐ¤Î¥Ðー·Ð±Ä¼Ô¤È¾ïÏ¢µÒ¤Î28ºÐ´Ç¸î»Õ¤È¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Æ»·Ù¤ÎÄ´¤Ù¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
X¡ÊµìTwitter¡Ë
@shuon_news¡¡¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÂçÁ¥,
²£ÉÍ,
Êè,
³ùÁÒ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÇÛÀþ