¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ç¿äÄê20Ëü¿Í¤¬Ã¦Áö¡¢200Ëü¿Í¤¬Ä§Ê¼Æ¨¤ì¡¡¿·¹ñËÉÁê¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤¹
¡ÊCNN¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Õ¥§¥É¥í¥¦¿·¹ñËÉÁê¤Ï14Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Çµö²Ä¤Ê¤¯»ý¤Á¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿Ã¦ÁöÊ¼¤¬20Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤Î¿äÄê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥É¥í¥¦»á¤Ï¿·¹ñËÉÁê¤È¤·¤Æ¤Î¾µÇ§ºÎ·è¤òÁ°¤ËµÄ²ñ¤ÇÈ¯¸À¤·¡¢Ìó200Ëü¿Í¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤¬Ê¼Ìò²óÈò¤Îµ¿¤¤¤Ç¡Ö»ØÌ¾¼êÇÛ¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¼«¹ñ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¯Âç¤ÊÅ¨¤òÁê¼ê¤Ë¹ñ¤ÎËÉ±Ò¤ò»î¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Àþ¤Î¾õ¶·¤Ï²×Îõ¡Ê¤«¤ì¤Ä¡Ë¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÊ¼»Î¤Ï¿ô¤ä²ÐÎÏ¤ÇÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ÅÍ×µòÅÀ¤Ç»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¡£
»Îµ¤Äã²¼¤äÃ¦ÁöÎ¨¤Î¹â¤µ¤ò½ä¤ë¤¦¤ï¤µ¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¼Ô¤¬ÌäÂê¤Îµ¬ÌÏ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤Î¥Õ¥§¥É¥í¥¦»á¤ÎÈ¯¸À¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢18¡Á60ºÐ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃËÀ¤Ë·³¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤È½ñÎà¤Î¾ï»þ·ÈÂÓ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°°÷ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï25¡Á60ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï²ü¸·Îá¤Ç¡¢Ê¼Ìò»ñ³Ê¤Î¤¢¤ë23¡Á60ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿ôËü¿Í¤¬°ãË¡¤ËÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¤Ë¥Õ¥§¥É¥í¥¦»á¤È²ñÃÌ¤·¤¿¸å¡¢¹ñ¤ÎÆ°°÷À©ÅÙ¤Î¡Ö¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê²þ³×¡×¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥É¥í¥¦»á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î¹ñËÉÁê¤Ç¡¢Íè½µ35ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¥Õ¥§¥É¥í¥¦»á¤Ï¥·¥å¥ß¥Ï¥êÁ°¹ñËÉÁê¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥å¥ß¥Ï¥ê»á¤ÏÂè1Éû¼óÁê·ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥É¥í¥¦»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂè1Éû¼óÁê·ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥É¥í¡¼¥óÀï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£