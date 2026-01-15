¡Ö¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤³¤Î²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ä¡×·î¼ý28Ëü±ß¡¦48ºÐÌ¼¤¬¼Â²È¤ò½Ð¤¿Æü¡¢Ç¯¶â·î18Ëü±ß¡¦75ºÐÉã¤¬µã¤¤¤¿ÍýÍ³
²ÈÂ²¤òÁÛ¤¦¤¬¤æ¤¨¤ÎÁªÂò¤¬¡¢»þ¤È¤·¤Æ»Ä¹ó¤Ê·èÃÇ¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¸½ÂåÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤È»Ò¤Î¥¥ã¥ê¥¢°Ý»ý¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÀÚ¼Â¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ÈÁÈ¤Î¿Æ»Ò¤Î»öÎã¤òÄÌ¤¸¡¢¶¦ÅÝ¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦Ì¼¤Î¿ÍÀ¸¤òµ¾À·¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÄÉã¤Î·èÃÇ
¡Ö¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤³¤Î²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×
Ì¼¤ÎÌÀÈþ¤µ¤ó¡Ê48ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ë¤½¤¦¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦º´Æ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê75ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¡ÖÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
º´Æ£²È¤ò½±¤Ã¤¿ÊÑÄ´¤Ï5Ç¯Á°¡¢Êì¤ÎÎÉ»Ò¤µ¤ó¡Ê73ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£°ìÌ¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±¦È¾¿È¤ËËãáã¤¬»Ä¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤Ï²ð½õ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¤Î·ò°ì¤µ¤ó¤âÉ¨¤Ë»ýÉÂ¤òÊú¤¨¡¢Â¹ø¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Æ¤¸¤ÆÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ¼Ò°÷¤«¤é·ÀÌó¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î·î¼ý¤ÏÌó28Ëü±ß¡£Àµ¼Ò°÷»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÇ¯¼ý¤ÏÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤ÎÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¯Ê¬¡¢Êì¤ÎÄÌ±¡ÉÕ¤Åº¤¤¤ä¼«Âð¤Ç¤Î²ð¸î¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬ºÆ³«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Î¿´¶¤ÏÊ£»¨¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤¬·ëº§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¡Ø»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º§´ü¤òÆ¨¤·¤¿¤ï¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ï¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈµÞ¤¤¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÊ¤ÎÃåÂØ¤¨¤ä¿©»ö¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌ¼¤Î´é¤Ë¤ÏÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤â¤â¤¦¤¹¤°50ºÐ¡£¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤ËÃù¶â¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»ä¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢ºÊ¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»à¤ó¤À¸å¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·ò°ì¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤Ï·î18Ëü±ß¡£ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ï²¿¤È¤«²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡Öº£¡×¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£·ò°ì¤µ¤ó¼«¿È¤âÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¡¢¤½¤Î»þ¡¢¤¹¤Ç¤ËÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÀÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë½Å¤¤ÉéÃ´¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çº¤ó¤ÀËö¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤ÏÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö»ÜÀßÆþ½ê¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Ï·ù¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÀÈþ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤³¤ì°Ê¾å¡¢µ¾À·¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÆÀ¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Æþ½ê¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤¿Æü¡¢ÌÀÈþ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¼Â²È¤ò½Ð¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ¼¤Ï¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤ò»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤É¤¤¡Ù¤Èµã¤¤¤ÆÅÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î»Ò¤¬¼Â²È¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ä¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿´¤òµ´¤Ë¤·¤ÆÆÍ¤Êü¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤¬»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¡¢ÌÀÈþ¤µ¤ó¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¡¢¹¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½é¤ÎÌë¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤ò¾å¤²¤Æµã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÁÓ¼º´¶¤È°ÂÅÈ´¶¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢Ê£»¨¤ÊÎÞ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦¡×¤È¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥À¥¦¥ó¡×¤¬¾·¤¯¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¿¼¹ï¤ÊÉÏº¤¥ê¥¹¥¯
ÁíÌ³¾Ê¡Ø2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë½¢¶È¹½Â¤´ðËÜÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Ë²ð¸î¡¦´Ç¸î¤òÍýÍ³¤ËÎ¥¿¦¤·¤¿¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦¼Ô¡×¤Ï10.6Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢½÷À¤¬Ìó8.1Ëü¿Í¤È°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢Ç¯ÎðÁØ¤Ç¤Ï45ºÐ¤«¤é54ºÐ¤È¤¤¤¦¡¢¿¦¾ì¤ÇÃæ³Ë¤òÃ´¤¦À¤Âå¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´°Á´¤ËÎ¥¿¦¤»¤º¤È¤â¡¢Àµ¼Ò°÷¤«¤é·ÀÌó¼Ò°÷¤ä¥Ñ¡¼¥È¤Ø¤È¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥À¥¦¥ó¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Þ¤ÇÀµ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¤È¡¢ÈóÀµµ¬¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¤È¤Ç¤Ï¡¢À¸³¶ÄÂ¶â¤Ç1²¯±ß°Ê¾å¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤â¤·50Âå¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢ÈóÀµµ¬¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤È¡¢°ú¤Â³¤Àµ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ìó3,600Ëü±ß¤â¤Îº¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£50Âå¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÏ·¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¼ýÆþº¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ¯¶â¤Î¼õ¼è³Û¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ð¸îÎ¥¿¦¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥À¥¦¥ó¤¬¡¢¿ÆË´¤¸å¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÏ·¸å¤Ë¿ÓÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¡¢²ð¸îÎ¥¿¦¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥À¥¦¥ó¤òÁªÂò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤¬¡Ö¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¤È´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸øÅª²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢ºßÂð²ð¸î¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢À¤ÂÓ¼ýÆþ¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë¡ÖÌµ½þ¤ÎÏ«Æ¯¡×¤Ç·êËä¤á¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·ò°ì¤µ¤ó¤¬ÁªÂò¤·¤¿¡Ö»ÜÀßÆþ½ê¡×¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È²ÈÂ²¤Îå«¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¹Ô°Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö»Ò¤ÎÏ·¸åÇË»º¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊºÇÁ±ºö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£²ð¸î¤ò²ÈÂ²¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢³°Éô¤Î»ÜÀß¤äÀìÌç²È¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î½¢¶Èµ¡²ñ¤ò¼é¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¼«Î©¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£