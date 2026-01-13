1月12日、25年ぶりに復活したバラエティー番組『炎のチャレンジャー』（テレビ朝日系）が放送。様々な人気企画が復活したが、その中でも番組中盤にオンエアされた『8時間耐久ガチンコかくれんぼ』が話題に。チャレンジャーとして参戦したアイドルでタレントの河合郁人の言動に賛否が集まっている。

【写真】Snow Manも参加…束縛ルールがなにかと話題の“河合会”

早々に見つかった河合がとった行動とは

「同企画は、広大なエリアから絶好の隠れ場所を見つけ、8時間にわたって鬼から逃げ切れたら賞金1000万円がもらえるという内容。今回は群馬の猿ヶ京温泉の町全体が全面協力の中、アスリートやアイドル、芸人など、総勢31人の勇者たちが参加。大規模なかくれんぼとなりました」（テレビ局関係者、以下同）

その中で河合は、隠れる側として参加。出川哲朗と劇団ひとりが率いる最強捜索隊に見つからないように、本気のかくれんぼを繰り広げた。しかし、第1ラウンドで河合は見つかり確保。その後、捜索隊として隠れているチャレンジャーを探し出すこととなったが、その際の言動が視聴者を驚かせた。

「別室で第2ラウンドに向けての作戦会議を行なった捜索隊。そこで河合さんは、一番に挙手し、温泉施設の側溝の下に仲間が隠れていると情報を提供。別の捜索隊も驚くほど詳細な情報を明かした河合さんは、《もうぼく1000万もらえないですもんね?》と開き直り。スタジオにいたMCの菊池風磨さんも《こんな先輩見たくないぜ》と唖然としていました」

その後、実際に現場に向かった河合さんは、「ここです」と自信満々に捜索犬と共にチャレンジャーを捜索。実際に、アイドルグループACEsの作間龍斗が隠れており、確保に成功した。

この一部始終は視聴者の間でも騒然となり、Xには仲間を裏切るような行動に賛否が上がっていた。

《炎のチャレンジャー見てるけど河合好感度やばない???笑 酷すぎるーー》

《チクリはバラエティとして最悪》

2023年12月21日をもって所属していたアイドルグループ『A.B.C-Z』を脱退した河合。その後は、事務所に所属したまま個人で活動しており、バラエティー番組に引っ張りだこだ。しかし、その好感度は下降線を辿っているという。

「河合さんは、2025年10月に放送された『櫻井・有吉THE夜会』に出演した際、“人との距離感が独特な人たち”というテーマにゲストとして出演。VTRでは後輩アイドルを引き連れて“河合会”を立ち上げる様子が流れました。しかし、河合会に属するには『他の会に行っちゃダメ』『退会費は5万円』『河合を尊敬していないとダメ』などのルールが課せられ、その厳しすぎる内容に視聴者からもドン引きの声が集まりました」

一連の飾らない発言は河合らしさも醸し出されており、面白いと感じるファンもいるだろうが、一部の視聴者にとっては受け入れ難いようだ。

「河合さんは『40歳までに自身がMCを務める冠番組を持つ』という目標を掲げています。今回の“密告”は、バラエティー番組として面白い展開となったという見方もできるため、彼のバラエティ能力が引き出されていたようにも見えました。出演する番組で爪痕を残したいという河合さんなりの意気込みが現れているのでしょう」

40歳まであと2年。MCへの道のりに手応えを感じているだろうか。