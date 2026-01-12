年末年始明けの「辞めたい」即決はNG？ プロが教える“決断してはいけない”理由
年末年始の休みが終わり、仕事始めを迎えた今、「このまま会社に戻っていいんだろうか」「いっそ辞めてしまいたい」--そんな気持ちが、ふと胸をよぎっている人もいるかもしれません。
長い休みで日常から距離を置いたからこそ、職場の人間関係や仕事への違和感、将来への不安が、以前よりはっきり見えてくることも。けれど、その「辞めたい」は本当に今、決断すべきサインなのでしょうか。それとも、休み明け特有の揺らぎにすぎないのでしょうか。
本記事では、『転職・退職を考えたら知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社）から一部抜粋し、退職理由の背景や「辞めたくなる時期」に注目しながら、後悔しない選択をするための考え方を整理していきます。
給料が低い、休みが取れないといった待遇の不満、あるいはやりがいが感じられないといった仕事内容の不満だって、当事者にとっては切実な問題です。ただそれらは、仕事をしながらときどき思い出したり、ふとやりきれない気持ちになったりするものではないでしょうか。
ところが、上司がこわいとか職場がギスギスしているといった人間関係のあつれきは、いつも周囲に漂っていて心をおびやかします。常に感じ続けている痛みという点で、とてもリアルなストレスです。
一方で、やる気のある人の場合は「いい会社なんだけれど、このままでは自分が成長する気がしない」「もっと厳しく指導して鍛えてほしかった」などの理由で退職するケースがあります。
多くは都市部の優良企業、大企業に勤める人ですが、将来のキャリアを考えると物足りないという不満が、退職の引き金になっています。
ただ、その迷いはもしかしたら一時的なものかもしれません。仕事内容や職場の環境に関係なく、辞めたくなるタイミングがあるからです。
たとえばボーナスが出た後。まとまったお金を手にすることで、辞めてもなんとかやっていけるような気になります。あるいはGWなどの長い休みの後。夏休み明けに学校に行くのがおっくうになるのと同じで、気持ちが仕事にシフトしにくくなるのです。
不安や孤独を感じるできごとも、辞めたい気分のスイッチが入るきっかけになることがあります。幼なじみが地元に戻って結婚したなんていう話を聞くと、ふとUターンが頭に思い浮かびます。転職して大満足の友人を見ると、「自分はこのままでいいのか」と心が揺れたりもします。
なんとなく心細くなって、何かことを起こしたくなるタイミングはあるものです。少し時間をおいて、本当に辞めたいのかどうかを冷静に考えてみましょう。
▼1. 長期休暇の後
お盆や正月には帰省する人も多く、地元の友だちに会って盛り上がるうちに、「会社を辞めて地元に戻ろうかな」と思いつくことが。休暇を一人で過ごしていると、孤独感がつのって転職を考えだすケースも。
▼2. ボーナスが出た後
7月と1月は、退職者が多い月。ちょうど夏・冬のボーナス（6月・12月）が出た直後です。もともとボーナスをもらったら辞めようと考えている場合もありますが、気持ちが大きくなって辞める人も。
▼3. 異動の時期
思いもよらない部署に異動の内示が出た、希望の部署に異動できなかった――会社員のあるあるですが、不安感や失望感は大きいもの。異動の時期も、辞めたい気分になることが多いタイミングです。
▼4. 友人が転職に成功
同期で入った仲間や学生時代の友人が転職して生き生きと働いている姿を見ると、自分も！と思うのは自然な感情かもしれません。「収入がアップした」なんて聞けば、なおさらその思いが強くなります。この書籍の監修者：佐野創太プロフィール
「退職学®（resignology）」の研究家。メルマガ「キャリアの休憩室」編集長。1988年静岡県浜松市生まれ。慶應義塾大学卒業後、総合人材系企業で転職エージェントとして転職、採用支援に従事。早期退職や出戻り社員、新規事業責任者など多様な経験を経て独立。のべ1500名以上のキャリア相談実績から、退職後も声をかけられ続ける人物になる「最高の会社の辞め方」を体系化。著書に『脱 会社辞めたいループ』（サンマーク出版）、『ゼロストレス転職』（PHP研究所）など。(文:佐野 創太)
