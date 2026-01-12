自分用に買いたい「広島県の1500円以上のお土産」ランキング！ 1位「くりーむパン」に次ぐ2位は？【2026年調査】
寒い日が続くと、自然と温かな料理や甘いものに手が伸びるものです。家族や友人と分け合う時間をより楽しくしてくれるのが、土地の魅力が詰まったお土産。広島県ならではの味わいは、冬の団らんにほどよい華やぎを添えてくれます。
All About ニュース編集部は2025年12月25〜26日、全国10〜70代の男女250人を対象に「広島県のお土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、自分用に買いたい「広島県の1500円以上のお土産」を紹介します！
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「広島を代表するブランドを箱で買う満足感。一箱を独占する贅沢さが、日々の仕事の疲れを癒やしてくれる」（30代男性／滋賀県）、「味とりどりの紅葉饅頭が食べたいです」（40代男性／大阪府）、「様々な味が入っていて楽しめるので自分用に買いたいです」（30代女性／愛知県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「濃厚なクリームがたっぷり入っている、自分へのご褒美に最適です」（60代男性／神奈川県）、「都内でも食べれるが本場で買うことに意味があると思うから」（20代女性／東京都）、「特にクリームがとても濃厚で、食べるたびに幸せを感じられるから」（30代男性／富山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：錦もみじ（にしき堂）／51票2位は、にしき堂の「錦もみじ」（12個入 1820円）でした。定番のもみじ饅頭をアレンジした上品な味わいが楽しめる錦もみじは、贈り物だけでなく、自分用としても人気。餡のバリエーションやパッケージの華やかさも魅力です。
1位：くりーむパン（八天堂）／74票1位は、八天堂の「くりーむパン」（6個入 2100円）でした。ふんわりとしたパン生地にたっぷり詰まったなめらかクリームが絶品のスイーツパン。冷やして食べる新感覚の味わいで、多くのファンを魅了しています。
