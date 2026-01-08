第１０２回東京箱根間往復大学駅伝で、大会新記録で史上初となる同校２度目の３連覇を果たした青学大が８日、東京・渋谷区の青山キャンパスで優勝報告会を行った。原晋監督は、上りの５区で区間新記録をマークし、驚異的な走りで往路優勝に導いたエース・黒田朝日（４年）が２８年ロサンゼルス五輪出場をかなえるための今後の育成プランを明かした。

黒田は２年時から箱根駅伝に出場。２年連続でエース区間の２区を走り、今大会では山上りの５区で３連覇に貢献した。卒業後は、１日のニューイヤー駅伝で初優勝したＧＭＯインターネットグループに所属しながら、青学大に拠点を置き、原監督に指導を仰ぐ予定だ。

次なる大きな目標は、ロサンゼルス五輪マラソン日本代表。原監督は、ロス五輪から新たに設けられる「ファストパス」での代表権獲得を狙っているという。「ファストパス」とは、２５年３月１０日以降の指定大会で、男子は２時間３分５９秒を、女子は２時間１６分５９秒を突破し、かつ有効期間内に五輪参加標準記録をクリアした選手が代表早期内定を得られる制度。「再来年度（２７年）の９月のベルリンマラソンあたりで日本最高記録を狙わせたいプランを描いている」と説明した。現在は大迫傑（リーニン）が２時間４分５５秒の日本記録を保持している。

黒田は昨年の大阪マラソンで日本学生記録（２時間６分５秒）をマーク。今後は、２月１日に行われる別府大分毎日マラソンに出場予定。指揮官は「過度な期待は実はしていない。初出場で２時間６分５秒、それと同等の記録を出していって、しっかり走れるランナーであると見る」と話した。