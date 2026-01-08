本田望結、妹・紗来との共同生活を熱望 「ただ、雲行きが怪しくて…」理由明かす
俳優の本田望結（21）が8日、都内で開かれた『2026年はじめたいことRANKING発表会』に出席。妹・紗来（18）との共同生活を熱望した。
【集合ショット】赤の差し色が素敵！華やか衣装の本田望結＆中尾明慶ら
望結は、イベントにちなんで“はじめたいこと”としてボードに書き込み、「妹と共同生活がしたい」と明かした。理由について「妹はこの春、高校を卒業する。今、一人暮らしで寂しいので二人暮らしにしたい」と思惑を語った。
ただ「雲行きが怪しい。紗来が乗り気じゃない」という。理由は自身が几帳面だからだといい、「両親に相談して、両親から固めていこうかな」と“野望”も明かしていた。
発表会では、アコムが全国の10〜60代2000人を対象に「はじめたいこと」を調査した結果を公表。1位は「筋力トレーニング」、2位は「資産運用」、3位は「ラベルレス商品」という結果となった。
本田のほか、中尾明慶、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんが登場。アコムの森下和喜常務も登壇した。
