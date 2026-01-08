「人影が…衝撃で飛び出たのか」首都高でゴミ収集車が空中で“一回転”し吹き飛ぶ　緩衝材に衝突し横転…トラック巻き込む事故に　東京・葛飾区

首都高・堀切ジャンクション付近で2025年12月29日、ゴミ収集車が分岐直前で車線変更を試みた際、道路の緩衝材に衝突し、空中で一回転する激しい事故が発生した。

収集車は隣を走るトラックにも接触し、部品が路上に散乱した。

事故直後には、運転手が自力で運転席から脱出する姿がカメラにとらえられた。

「現実の世界とは思えない」事故に衝撃

2025年12月29日、東京・葛飾区の首都高速道路・堀切ジャンクション付近でカメラがとらえたのは、事故の瞬間だ。

前を走るゴミ収集車が、突然空中で1回転した。

さらにゴミ収集車は、すぐ横を走る白いトラックに接触した。

衝撃で道路の緩衝材が吹き飛び、2車線にわたって部品が散乱した。

目撃者は、「現実の世界とはなかなか思えない瞬間」と驚きを隠せない。

ゴミ収集車は分岐点の直前で車線変更したが、警察によると緩衝材に衝突し、そのはずみで別のトラックにも衝突したという。

さらにこの後、目を疑う光景を目の当たりにする。

転がった衝撃で運転席から飛び出す

目撃者は、「すぐに人影が見えたので、転がった衝撃で飛び出たのかな」と話す。

映像をよく見ると、運転席から飛び出してくる人影がある。

地面に降りたあと、ふらふらと歩き、その場に立ち尽くす様子が確認できる。

目撃者は、「安全運転の認識をやっぱり優先すべきと思いました」と話している。

目撃者によると、この事故で現場は一時通行止めになったという。

（「イット！」1月7日放送より）