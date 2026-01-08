NBAブルズは7日（日本時間8日）に敵地でピストンズと対戦。試合前にビリー・ドノバンHC（60）がメディア取材に応じた。その様子をシカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のK.C.ジョンソン記者は自身のX（旧ツイッター）でレポートした。

6日（同7日）にパリ五輪バスケットボール男子日本代表の河村勇輝（24）と再び2WAY契約したことを公式発表したブルズ。

昨季終了後、制限なし完全FAとなった河村は、ブルズのサマーリーグに参加。最終戦となったジャズ戦では、途中出場ながら20得点10アシストの大活躍。絶品アシストを連発でファンを大熱狂させた。サマーリーグでは全5戦終えて、平均23.9分出場で10.2得点、6.2アシスト。2度のダブルダブルを達成し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。

しかしプレシーズンマッチ中に右足を負傷。昨年10月17日（同18日）にブルズが契約解除を発表した。その後は、ブルズのトレーニング施設でリハビリしている姿が確認されていた。

この日のメディア対応で、ドノバンHCは河村が戦線離脱した理由について「右下腿の血栓」だったと明かした。プレー許可が出たため再び2WAY契約を結ぶことになったという。

さらにドノバンHCは「彼は一生懸命努力してきた。彼のためにうれしいよ」と河村の再契約を称えた。