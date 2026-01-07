この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ポイ活と投資」をテーマに活動するVTuberのネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「伝説のJCB神還元が再び始まる 12000円アマギフ貰えるぞ 急げー」と題した動画を公開。JCBが開始した、支払い方法の変更で最大12,000円分のAmazonギフトカードがもらえる新キャンペーンについて解説した。



今回発表されたのは、JCBの「お支払い方法変更でもれなくAmazonギフトカード最大12,000円分プレゼント！」キャンペーンである。期間は2026年1月6日から3月3日まで。ネコ山氏によると、キャンペーンの達成には利用後に支払い方法を「分割払い」「スキップ払い」「リボ払い」の3種類にそれぞれ変更する必要があるという。具体的には、4万円以上の利用を「分割払い」、同じく4万円以上を「スキップ払い」、さらに4万円以上を「リボ払い」に設定することで、特典の対象となる。



ネコ山氏は、最大12,000円分のAmazonギフトカードを獲得するための具体的な攻略手順を提示。まずキャンペーンにエントリーした後、電子マネーなどに合計120,001円以上を「4万円」「4万円」「40,001円」の3回に分けてチャージすることを推奨した。その後、支払い明細がWEBで確認できるようになったタイミングで、4万円分を「分割3回」、もう一方の4万円分を「スキップ1ヶ月」、そして40,001円分を「リボ払い」に変更するという流れだ。



同氏は、リボ払いなどの支払い方法は通常、手数料が高額になりがちなため「クレカの極悪三銃士」と表現し、注意を喚起。しかし今回の攻略法では、事前にリボ払いの月々の支払い額（元金定額コース）を4万円に設定しておくことで、発生する手数料を約1,900円に抑えることが可能だと説明した。これを踏まえ、「手数料を払っても1万円ちょいぐらいもらえる」とキャンペーンのメリットを強調した。



今回のキャンペーンは、JCBカード利用者が支払い方法を後から変更することで、手数料を差し引いても約1万円相当の利益を得られる内容となっている。参加にはエントリーが必須であり、リボ払いの設定など、動画で解説されている手順を正しく理解した上で臨む必要がある。