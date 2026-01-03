「Dell AW2523HF」

Amazonにて、Dellのゲーミングモニター「Alienware」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は1月19日23時59分まで。

期間中は、デスクスペースを拡げるために再設計されたベースと360Hzのリフレッシュレートを備えた24.5インチ「AW2523HF」、1800Rの曲面で、さらに視野が向上した34インチQD-OLEDモニター「AW3425DW」、27インチ4K QD-OLEDモニター「AW2725Q」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Dell AW2523HF

【製品スペック】

[画面サイズ]24.5インチ

[パネルタイプ]Fast IPS、非光沢

[最大解像度]1,920×1,080

[アスペクト比]16:9

[コントラスト比]1,000:1

[輝度]400cd/㎡

[色深度]1,670万色

[色域]sRGB 99%

[その他機能]AMD FreeSync Premium、ComfortView、オンスクリーンディスプレイメニュー、背面ケーブルスロット

[調節機能]縦横回転、高さ調整、傾き、スイベル(左右角度調整)、VESA対応(100mm)

[接続端子]DP1.4(In)x1、HDMI 2.0(In)x2、USB 3.2 Gen1 Type-B(up)x1、USB 3.2 Gen1 Type-A(down)x4(BC1.2x2)、オーディオラインアウト(Out)x1、ヘッドフォン(Out)x1

[サイズ]390.25mm-500.25×555.19×243.7mm（高さ×幅×奥行）

[重量]3.45kg(スタンド部分含まず)、5.77kg(スタンド込み)

[付属品]電源ケーブル、DP-DP、mDP-DP、USB 3.2 Gen1 A-B

Dell AW3425DW

【製品スペック】

[画面サイズ]34.2インチ

[パネルタイプ]QD-OLED、抗反射、1800R曲面

[最大解像度]3,440×1,440

[アスペクト比]21:9

[コントラスト比]1,500,000:1

[輝度]250cd/㎡ (typical)、1,000cd/㎡ (HDR peak at APL 3%)

[色深度]10億7,000万色

[色域]DCI-P3 99.3%

[応答速度]0.03ms

[リフレッシュレート]240Hz

[その他機能]NVIDIA G-SYNC Compatible、AMD FreeSync Premium Pro、VESA AdaptiveSync、HDMI VRR、PIP/PBP、背面ケーブルスロット、VESA DisplayHDR True Black 400

[調節機能]傾き調整、高さ調整、VESAマウント(100×100)

[接続端子]DP1.4x1、HDMI2.1x2、USB-B(UP)x1、USB-A(down)x1、USB-C(down)(15Wcharge)x1

[サイズ]445.08-555.08×814.15×232mm（高さ×幅×奥行）

[重量]5.09kg(スタンド部分含まず)、8.14kg(スタンド込み)

[付属品]電源ケーブル・DP-DP(1.8m)・HDMI2.1(1.8m)・USB AtoB(1.8m)