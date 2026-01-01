YouTubeチャンネル「つむチャンネル。」では、子猫の「つむ」が飼い主の布団の上で寝ている様子が配信され、動画のコメント欄には「小さくてかわいい！」「なでられて幸せそう」の声が続出しました。

【画像5枚】「めっちゃ球体…！」 これが、布団の上にいた《ナゾの球体》です！

「気持ちよくて眠くなっちゃうニャン」

注目を集めたのは「子猫が球体になりました…スコティッシュフォールドのつむ」という動画。朝方、飼い主が目を覚ますと、布団の上に鎮座している謎の球体を発見します。その正体は、体を丸めてスヤスヤと寝むる「つむ」でした。

体の向きを変えたため目を覚ましてしまったつむ。しかし、飼い主に優しくなでられると、「気持ちよくて眠くなっちゃうニャン」とすぐにウトウトお休みモードに突入です。

いつもは枕元で寝ているつむですが、この日は珍しく布団の上で寝ていて、飼い主も思わずびっくり。どうやら少し寒かったようですね。

その後も優しい手になでられ、つむは少しずつ夢の世界へ。しかし、「もう少し眠ろうか」と飼い主が手を離した瞬間、ぱちっと目を開けてしまいました。そして、よほど寒かったのか、「くちゅん！」と小さなクシャミをひとつ。「離れないで」と飼い主に甘えるつむでした。

視聴者からは「もう天使だなぁ」「寝ててもかわいいのは最強ですね」というコメントが寄せられています。すべての仕草がかわいらしく、見ているだけで頬がゆるんでしまう動画なのでぜひチェックしてみてください。