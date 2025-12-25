大晦日に緊急搬送の朝倉未来、インスタで眼窩底骨折を報告「やることやってきたので後悔はない」
【モデルプレス＝2026/01/01】2025年12月31日にさいたまスーパーアリーナにて開催された格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」に出場していた朝倉未来が2026年1月1日、自身のInstagramを更新。怪我の状況について報告した。
【写真】大晦日に緊急搬送の朝倉未来、現状報告に添えた写真
◆朝倉未来、大晦日に緊急搬送
朝倉は「RIZINフェザー級（66.0kg）タイトルマッチ」で、王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）と対戦し、1RでTKO負け。試合後には担架で運ばれて退場し、緊急搬送されていた。
◆朝倉未来「眼窩底骨折」を報告
年明けにInstagramを更新した朝倉は、イベントでの写真を添えて「沢山の応援ありがとうございました」と感謝をつづり、「眼窩底骨折があるけど他は大丈夫そう。心配かけました」と現在の状態を報告。さらに「やることやってきたので後悔はないです」と心境を明かし、「また頑張ります」と前向きな言葉で締めくくっている。
朝倉の投稿に、ネット上では「挑戦する姿に勇気もらいました」「お疲れ様でした。ゆっくり休んでください」「前向きな言葉が聞けて嬉しいです」「無事で良かったです」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
