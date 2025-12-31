Ãæ¹ñ¡¢¿¯Î¬Èþ²½¤ÎÉþÁõ½èÈ³¡¡²þÀµË¡»Ü¹Ô¡¢ÏÂÉþ¤ÏOK
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Ç1Æü¡¢¼Ò²ñÃá½ø¤òÍð¤¹¹Ô°Ù¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¡Ö²þÀµ¼£°Â´ÉÍý½èÈ³Ë¡¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¡Ö¿¯Î¬ÀïÁè¤òÈþ²½¤¹¤ëÉþÁõ¡×¤ÎÃåÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤ë¾òÊ¸¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡¤Î±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µìÆüËÜ·³¤Î·³Éþ¤òÁÛÄê¡£ÏÂÉþ¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý³°¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Î²þÀµ°Æ¤Ï¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²´¶¾ð¤ò³²¤¹¤ëÉþÁõ¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¡¢½¤Àµ¤·¤¿¡£±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤Ï¡ÖÆÃÄê¤Î¹ñ¤äÌ±Â²¤Î°áÁõ¤È¡¢¿¯Î¬ÀïÁè¤òÈþ²½¤¹¤ëÉþÁõ¤òº®Æ±¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Å¦È¯¤µ¤ì¤ë¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·³Éþ¤òÃå¤Æ¹³ÆüÀïÁèµÇ°´Û¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¹Ô°Ù¤òµó¤²¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Î¼ã¼Ô¤é¤¬¤½¤¦¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¤¹¤ë»ö°Æ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£