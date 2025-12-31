¡Ö»Ò¤É¤â¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤ëµ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¨¡¨¡¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤ÎËÜÅö¤ÎÌò³ä¡¢»Ò°é¤Æ¤äÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÍèË¬¿À¡×¤Îº£
¡ÖÂÕ¤±¼Ô¤Ï¤¤¤Í¤¬¡£µã¤¯»Ò¤Ï¤¤¤Í¤¬¡×
Âç³¢Æü¤ÎÌë¡¢°Û·Á¤Î»Ñ¤Ç²È¡¹¤ò½ä¤ë¡Ö¥Ê¥Þ¥Ï¥²¡×¡£½©ÅÄ¸©¤ÎÃË¼¯È¾Åç¤ËÅÁ¤ï¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¶²¤í¤·¤¤µ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Ïµ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤È¤·¤Æ¿·Ç¯¤Î½ËÊ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½©ÅÄ¸©ÃË¼¯»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÃË¼¯»Ô¡Ö¤Ê¤Þ¤Ï¤²´Û¡×¤Î²òÀâ°÷¡¢ÂÀÅÄÃé¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¦ÃöÃ«Àé¹á¡Ë
¡ü»³¤Î¿À¤¬»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ÆÂç³¢Æü¤ËË¬¤ì¤ë
¡Ö¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òµã¤«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹ÂÀÅÄ¤µ¤ó¡£¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Ï¡¢»³¤Î¿À¤¬¶ñ¾Ý²½¤·¤¿»Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤äÊë¤é¤·¤ò¼é¤ëÍèË¬¿À¤Ç¤¹¡£Âç³¢Æü¤ÎÌë¤ËÎ¤¤òË¬¤ì¡¢°ìÇ¯¤ÎºÒ¤¤¤äÌñ¤òÊ§¤¤¡¢¿·Ç¯¤Î½ËÊ¡¤òÍ¿¤¨¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÕÂÆ¤ò²ü¤á¤ÆÊâ¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¼¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤ÏÀ¸³è¤ò¸«¼é¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ø¤ª»³¤Î¿®¶Ä¡Ù¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»³¤ÏÇÀ¶È¤Ç¤Ï¿å¤ò¡¢µù¶È¤Ç¤Ïµù¾ì¤äÅ·¸õ¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Êë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×
¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Ï¡¢²ÈÄí¤òË¬¤ì¤Æ»Ò¤É¤â¤òµã¤«¤»¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¶¯Ä´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Î¡ÖÉÝ¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÆ»ÆÁ¶µ°é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤·¤Ä¤±¤ä¶µ°é¤ò¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ï¶ÐÏ«¤Î¶µ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´Ä¶¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Î¶µ¤¨¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ë¤Û¤ÉÉ¬Í×¤Ê¹Ô»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö´ê¤¤¡×
²ÈÄí¤ò½ä¤ë¹Ô»ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤¬²È¤Î¼ç¿Í¤ÈÌäÅú¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎºîÊÁ¤ä²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Î½ËÊ¡¤òÌóÂ«¤·¤Æµ¢¤ë¤Î¤¬ËÜÍè¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï½»Âð»ö¾ð¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂ¦¤Î°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Ê¥Þ¥Ï¥²¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Ï²ÈÃæ¤Î¥±¥¬¥ì¤òÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¸Í¤ò·ã¤·¤¯Ã¡¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï²È¤¬²õ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤¿¤ê¡¢ÁÝ½ü¤äÎÁÍý¤ÎÉéÃ´¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ë¬Ìä¤òÃÇ¤ë²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸½¼Â¤Ç¤¹¡×
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹Ô»ö¤Î°ÕÌ£¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ë¶²ÉÝÂÎ¸³¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Î¡ØÉÝ¤µ¡Ù¤Ï¡¢¡ØÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤ä¡Ø¤¤¤¸¤á¤Ï¥À¥á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¼¯È¾Åç¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤ÎÉÝ¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¼«¤é¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤ËÊ±¤·¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤ÎÉ¬Í×À¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¹Ô»ö¤Ê¤Î¤«¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÍý²ò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü²ÝÂê¤ÏÃ´¤¤¼êÉÔÂ¡¢ÅÁÅý¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤«
ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¹Ô»ö¤Ï¡¢ÃË¼¯È¾ÅçÆâ¤ÎÌó140ÃÏ¶è¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½70ÃÏ¶è¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÎ©¤Á¡×¡Ö¥Ê¥Þ¥Ï¥²2¿Í¡×¡Ö¥«¥Þ¥¹¤«¤Ä¤®¡×¤Î4¿Í1ÁÈ¤Ç¡¢¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤é¿ôÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²È¡¹¤ò½ä¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇÂç¤Î²ÝÂê¤ÏÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤Ç¼ã¼Ô¤¬¸º¤ê¡¢Ç¯ÇÛ¼Ô¤äÃÏ¶èÌò°÷¤¬¥Ê¥Þ¥Ï¥²Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤¬ÉÝ¤¬¤ë¡Ù¡ØÎÁÍýºî¤ê¤¬ÂçÊÑ¡Ù¡Ø²È¤¬±ø¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤òÃÇ¤ë²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢ÊÝÂ¸ÅÁ¾µ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤ò¼é¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥Þ¥Ï¥²¹Ô»ö¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇÌÌ¤ä»ý¤ÁÊª¤ò¼êºî¤ê¤·¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬²È¡¹¤ò½ä¤ë¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£¹Ô»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÃÄ·ë¤ä¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Þ¥Ï¥²¹Ô»ö¤Î¤¢¤êÊý¤ä°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÊÝÂ¸ÅÁ¾µ¤ËÅØ¤á¡¢¸åÀ¤¤Ë»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¹½¤¨¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ê¤¼Âç³¢Æü¤ÎÌë¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ø¤Ê¤¼¿ôÉ´Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡Ù¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤ÎËÜÅö¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×