¤Ê¤¼¥«¥º¤ÏJ3Ê¡Åç¤Ø¡©¡Ö¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×¡¡º£µ¨¤ï¤º¤«¥·¥å¡¼¥È1ËÜ¤â¡Ä5Ç¯¤Ö¤êJÉüµ¢¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³
»°±ºÃÎÎÉ¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤È¤Ê¤ë
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½FW¥«¥º¡Ê»°±ºÃÎÎÉ¡¢58ºÐ¡Ë¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡J3¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï12·î30Æü¡¢¥«¥º¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡£ÊÝÍ¸¢¤ò»ý¤Ä²£ÉÍFC¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£22Ç¯¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤ÆJFLÎë¼¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¥º¡Ê¸½¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Îë¼¯¤È¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬26Ç¯1·î31Æü¤ËÀÚ¤ì¤ë¥«¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ¤â¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡×¥Á¡¼¥à¤¬Ê¡Åç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤È¥´¡¼¥ë¡£¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö±äÄ¹¤òµá¤á¤ëÎë¼¯¤ä´ØÀ¾¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¸¶ðFCÆàÎÉ¤«¤é¤âÇ®¿´¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬J3½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í40Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢JFLÎë¼¯¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏËþÂ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì7»î¹ç¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡¢¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«59Ê¬¡Ê¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à´Þ¤Þ¤º¡Ë¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤â1ËÜ¤·¤«ÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£J3¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Îë¼¯¤Ï½ªÈ×¼ºÂ®¤·¤ÆÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ë¹ß³Ê¡£¡ÖÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤«¤é½ÐÃÙ¤ì¤Æ¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥í40¼þÇ¯µÇ°»î¹ç¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿7·î¤Î¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½ÅÀï¤Ç¤ÏÆ°¤¤âÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ÏFW¿Ø¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤¿¤áÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¡¢JFLºÇÇ¯Ä¹ÆÀÅÀµÏ¿¤òºî¤Ã¤¿3Ç¯Á°¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤Ã¤ÆÆ°¤¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤´¤È¤Ë¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´°Á´¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í41Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥«¥º¼«¿È¤¬½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿ÈÂÎ¤òºî¤ë¤³¤È¡×¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÂÎÄ´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Îý½¬¤ä»î¹ç¤Î´Ä¶¤Ï½ÅÍ×¡£´Ä¶¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤â¿·Å·ÃÏ¤òÊ¡Åç¤Ëµá¤á¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Î¤Ï¤º¤À¡£
¡¡Îë¼¯¤ÏÀìÍÑ¤ÎÎý½¬¾ì¤ò»ý¤¿¤º¡¢¿Í¹©¼Ç¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç²ñ¾ì¤âJ¥ê¡¼¥°¤Û¤É¸·¤·¤¤´ð½à¤¬¤Ê¤¯¡¢Îô°¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¾õÂÖ¤Ç¤Î»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤À¤È¡¢¤µ¤é¤Ë´Ä¶¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¥«¥º¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±¤¸ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¸¶ð¤âÆ±ÍÍ¤Ë´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢J¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¤ÎÎý½¬¾ì¤ÏÅ·Á³¼Ç¤Ç¡¢»î¹ç¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿ÎÉ¹¥¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ËüÁ´¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤à¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ï¤¤¤¤¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿ÈÂÎ¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ê¡Åç¤¬ºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡JFL¤è¤ê¤â¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¾å¤ÎJ3¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«µ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤Ï¤¢¤ë¡£³Î¤«¤Ë¥Á¡¼¥àÎÏ¤ä¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢»×¤¦¤Û¤ÉÂç¤¤Ê³«¤¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬Áª¼ê¤òÊä¶¯¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢JFL¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿J3¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÍ¥¾¡¡¢J3¤«¤é¹ß³Ê¤·¤¿¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤äY.S.C.C.²£ÉÍ¤ÎJFL¤Ç¤Î¶ìÀï¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂçº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£º£µ¨JFL¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Honda FC¤Ï¡Ö¼ÂÎÏJ2ÁêÅö¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡JFL½éÄ©Àï¤Î22Ç¯¤Ë30»î¹çÃæ18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2ÆÀÅÀ¡¢ºòµ¨¤âÈ¾Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Æ½Ð¾ì12»î¹ç¡£ÂÎÄ´¤µ¤¨Ìá¤ì¤Ð¡¢J3¤Ç¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤ê¤âµÕ¤ËJ3¤ÎÊý¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥º¤¬°ÜÀÒÀè¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾ðÇ®¤Ï½ÅÍ×¡£ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖJ2¾º³Ê¡×¡ÖÃÏ°èÌ©Ãå¡×¤Ê¤ÉÊ¡Åç¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥«¥º¤Î¾ðÇ®¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡·ÀÌó´ü´Ö¤Ï¡¢ÆÃÊÌÂç²ñ¤È¤·¤Æ2·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Þ¤Ç¤ÎÌóÈ¾Ç¯´Ö¡£¥Á¡¼¥à¤Î»ÏÆ°¤¬1·î10Æü¤Ç¡¢9Æü¤Ë¤Ï²ÃÆþ²ñ¸«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¡Ö11¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À1·î11Æü¤¬·ÀÌó¤Ê¤É¤Î¡ÖÈ¯É½¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÏÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°ÅÝ¤·¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÏJ2¤ÈJ3¤ÎÂÐÀï¤â¤¢¤ë¡Ö¤ªº×¤ê¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¡¢¾º¹ß³Ê¤È¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¡ÖÊ¡Åç¤Î¥«¥º¡×¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤µ¤¨À°¤¨¤Ð¡¢2·î7Æü¤Î³«ËëÀï¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎJ2¹ÃÉÜÀï¤¬J3¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê²®Åç¹°°ì/ Hirokazu Ogishima¡Ë