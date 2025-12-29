年末年始に日頃の疲れを癒やすために銭湯に行く人は多いのではないでしょうか。銭湯で入浴時に守るべきマナーについて、温浴施設「スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【豆知識】温浴施設「絶対にやってね」と注意喚起 入浴時に守るべき“マナー”がコレです！

公式TikTokアカウントは「温泉に入る前にやること3選」というタイトルの動画を投稿。この動画では、スタッフが、入浴前にやるべきこととして「髪を束ねる」「水分補給をする」「掛け湯をする」の3つを紹介しています。

髪がお湯につかってしまうと不衛生だといいます。また、掛け湯をすることで体の汚れを落とすだけでなく、急な温度変化に体を慣らすことができるといいます。スタッフは「ヒートショックを防ぐためにも絶対にやってね」とコメントしています。

この投稿に対し、SNS上では「体を洗わずに入るのはヤバイ」「（お風呂を出てから）体を拭かないで脱衣所に来る人多過ぎる」「タオルしたまま入るなよ」などの声が上がっています。

銭湯での入浴時はマナーを守りましょう。