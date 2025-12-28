この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【成功者続出】筋トレ全身これだけでOK！15分集中の人気トレーニング【お尻・腹筋・脚・背中・腕】」と題した動画を公開。今回は、中級者向けの全身筋力トレーニングを紹介しています。ダイエットに効果的な種目を凝縮した、約15分間の集中型プログラムです。



トレーニングは、下半身を鍛える「バウンスワイドスクワット」からスタート。のが氏によると、足を大きく開いて立ち、腰を落とした位置で小さく2回バウンドするのがポイントです。続いては、仰向けで行う「片足ヒップリフト」。片方の足首をもう一方の膝に乗せ、お尻を力強く持ち上げます。この動きは裏ももからお尻にかけての引き締めに効果的で、両手を胸の前で組むとさらに負荷を高めることができるとのことです。



腹筋トレーニングでは、まず膝を90度に曲げて開閉する「膝パカ」で内ももと下腹部を刺激。その後、肘で上半身を支えながら両脚を伸ばして上下させる運動に移り、下腹部に集中的にアプローチします。この時、腰が反らないように下腹部を丸める意識を持つことが大切です。



さらに、体幹全体を鍛える「プランク」や、立ったまま脇腹をひねる「スタンディングクランチ」など、全身の筋肉をバランス良く使う種目が続きます。各種目は30秒ずつ、休憩は10秒とテンポ良く進むため、最後まで集中して取り組むことができます。



動画では、各種目でのが氏が正しいフォームや意識すべきポイントを丁寧に解説しており、初心者でも安心して挑戦できます。短時間で効率的に全身を鍛えたい方は、このトレーニングを日々の習慣に取り入れて、理想の身体を目指してみてはいかがでしょうか。