◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇４団体統一王者・井上尚弥（判定）アラン・ピカソ●（２７日、サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

【リヤド（サウジアラビア）２７日＝勝田成紀】世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、挑戦者のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を３―０の判定で下した。キャリア初の２戦連続判定勝利となったが、自身の史上最多記録を更新する６度目の４団体統一王座防衛に成功。世界戦２７連勝は、単独史上最多記録となった。次戦は来年ゴールデンウィークに東京ドームで、３階級制覇王者・中谷潤人と対決する予定。５月２日の開催で、最終調整が進んでいる。

＊＊＊＊＊

ボクシングの新聖地・サウジアラビアで「５人のサムライ」の大トリを務めた尚弥が、また一つボクシング史に新たな伝説を刻んだ。世界戦２７連勝とし、伝説のヘビー級王者ジョー・ルイス、５０戦全勝で世界５階級を制覇したフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、単独史上最多に躍り出た。

「今夜は良くなかったです。なんだろうな。良くなかった」。リング上で、苦笑交じりに語った。両腕を高く掲げたピカソのガードの内側から右アッパーを差し込み、左ジャブを上下に打ち分け、巻きつくような右フックで側頭部を襲った。しかし防御の殻に閉じこもった挑戦者を倒しきることができなかった。「自分としてはもう少し差を見せて、しっかり倒しきりたかったという思いはある」。史上最多の世界戦２３ＫＯ勝利を誇るＫＯアーティストが、キャリアで初めて２戦連続で最終ラウンド終了のゴングを聞いた。

現代ボクシングでは極めて異例の「戦うチャンピオン」だ。年間４試合はデビュー２戦目から５戦目までの１３年以来１２年ぶり。４団体統一王者の年間４度防衛は史上初。わずか３か月間隔での連戦は、スーパーフライ級王者時代の１７年以来８年ぶり。前人未到のキャリアと記録を積み重ねた３２歳は「疲れましたね、正直」と吐露。「年４試合やるのは特に何てことないが、試合に向け４回ハードワークこなした。今年は頑張ったと言いたい。終わってみると正直やりきったなと思います」と安堵（あんど）の表情。激戦を経て迎える正月。「気絶します。でも親戚一同ゆっくり年末年始を過ごしたいなと思います」と頬を緩めた。

次戦は来年５月、東京ドームで中谷との夢の日本人対決が計画されている。２６日の前日計量後、尚弥は「大橋（秀行）会長から来年５月にフェザー級も考えている、中谷戦もちょっとどうなるか分からないとか言われている」と発言。フェザー級に転向して日本男子初、世界でも史上９人目の偉業となる５階級制覇に挑むプランにも言及していた。

しかし試合後の会見で「そういった話もあったが、きょうお互い勝った。そりゃもう、やりましょうよ。自分としてもやる気持ちは十分あります」と中谷戦へ改めて意欲。フェザー級転向については「ただそういう話がサラッと入ってきたので、あの場（計量後）でサラッと話してしまったのが、ちょっとモワッとなってしまって、かき乱してしまって申し訳なかった。もちろんフェザー級も考えている。それは５月ではなくって」と“釈明”した。「昨日の自分を超えていくという意識で日々やっている」。自分自身と競い続ける孤高のモンスターが、新たな栄光へと突き進む。