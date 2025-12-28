エプロンを装着している飼い主さんの足元には、何やら意味ありげにウロウロする猫さん。動きを止めてロックオンした後、背中めがけてジャンプすると…？

猫さんが取った驚きの行動は、記事執筆時点で35万再生を超え、「かわいすぎる」「赤ちゃんみたい」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：足元でウロウロとする猫→『エプロンを着けた飼い主さん』が背中を向けると…】

飼い主さんのエプロンに…

TikTokアカウント『【おんぶ猫ムロ】との日常ChikA』に投稿されたのは、ハチワレ猫の「ムロ」ちゃんが飼い主さんにとある方法で甘える様子を収めた動画です。

ある日、飼い主さんがいそいそとエプロンを着けていると、足元でムロちゃんが何やらウロウロとしていたとか。落ち着きなく動きまわるムロちゃんは飼い主さんの方を見上げているようです。

「フライングを阻止しながら」という文言からして、ムロちゃんは飼い主さんの何かを狙っているのでしょうか。

甘えん坊の「おんぶ猫」ムロちゃん

飼い主さんがなぜかエプロンの背中側の裾を開いて待ちの姿勢になった瞬間、後ろをウロウロしていたムロちゃんは、すかさずエプロンの中に入り込むように背中へジャンプしたといいます。エプロンの背中の部分から顔を出し、「おんぶ」の状態になったのです。

飼い主さんはムロちゃんをおんぶしたまま洗い物をこなし始め、ムロちゃんは心地よい揺れに身を任せていたといいます。

ふたりのおんぶの様子は日頃から見られるそう。ムロちゃんは「おんぶ猫」という新たなジャンルを作り出したのです。

至福の表情にほっこり癒される

人間でいうところのハンモックのような感覚なのか、あまりの心地よさに至福の表情を浮かべるムロちゃん。背負うのは大変かもしれませんが、きっと飼い主さんもムロちゃんのあたたかさを背中に感じながら家事ができる喜びを感じていることでしょう。

幸せいっぱいの光景にほっこり癒される日常のひとコマなのでした。

投稿には、「自分から入りに行くのすごい」「もう赤ちゃんじゃん」「おんぶして欲しくて待ってるとこが可愛い ฅ(*´꒳`*ฅ」「うちのネコにもこれ覚えてもらいたい…」「うちのニャンズは抱っこも苦手だから羨ましいぃ」といった声が集まりました。

TikTokアカウント『【おんぶ猫ムロ】との日常ChikA』では、ムロちゃんのおんぶの様子の他にも、食いしん坊な「マロ」ちゃんと臆病な「ミロ」ちゃん含めた楽しい日々の記録を投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『【おんぶ猫ムロ】との日常ChikA』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。