年明け早々「動かない」!? 1月2日・3日が混雑ピークの衝撃

NEXCO東日本・中日本・西日本ら高速道路各社は2025年11月26日、年末年始期間における渋滞予測を発表しました。

対象期間は2025年12月26日から2026年1月4日までの10日間です。今回の予測では、上下線ともに年明けの1月2日と3日に激しい混雑が集中する見込みとなっており、最大で35kmに達する長い渋滞も予測されています。

関東方面では、東北自動車道の上り線において1月3日の17時ごろ、羽生パーキングエリア付近を先頭に最大35kmの渋滞が発生すると予測されています。

また、同じく東北道の下り線でも1月2日の11時ごろに、羽生パーキングエリア付近で25kmの混雑が見込まれています。

関西方面および本州四国連絡道路においては、神戸淡路鳴門自動車道の上り線で1月3日の16時ごろ、舞子トンネル出口付近を先頭とする最大35kmの渋滞が予測されており、これが今回発表された中で最長の渋滞予測の一つとなっています。

10km以上の渋滞回数（画像引用：NEXCO）

さらに九州自動車道の上り線でも、1月3日の16時ごろに広川インターチェンジ付近で25kmの渋滞が発生する見込みです。

東名高速道路においても、下り線では12月30日の早朝7時ごろ、上り線では1月2日の午前10時ごろに、それぞれ綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭として25kmの渋滞が予測されています。

この綾瀬スマートIC付近は、下り坂から上り坂にさしかかる「サグ部」と呼ばれる構造になっており、無意識の速度低下が渋滞の主な原因となります。

年末年始で渋滞するのは何日？ どこがどれだけ混む？

2025年から2026年にかけての年末年始は、帰省や旅行による高速道路の激しい混雑が予想されます。

高速道路各社の発表によると、期間中に発生する10km以上の渋滞回数は上下線あわせて210回にのぼる見通しです。

今回の年末年始の大きな特徴は、下り線（地方方面）と上り線（東京・大阪など都市部方面）のピークが、ともに年明けの1月2日と3日に重なっている点です。

通常、下り線の混雑は年末に集中する傾向がありますが、今回は年末の12月29日や30日にも分散して発生する一方で、年明けの1月2日にも21回もの渋滞が予測されています。

いっぽうで上り線はより顕著な傾向を示しており、Uターンラッシュとなる1月2日に38回、翌3日には期間中最多となる45回もの渋滞が発生すると予測されています。

この2日間だけで期間中の上り線渋滞の約6割以上を占めており、お正月休みを故郷や行楽地で過ごした人々が一斉に移動を開始することで、各地で激しい混雑が起きる見込みです。

昨年度の実績と比較すると、全体の渋滞回数は若干減少する見込みではあるものの、依然として特定の時間帯や区間に車両が集中することに変わりはありません。

ドライバーとして最も警戒すべきは、通過に長時間を要する30km級の激しい渋滞です。

各社が発表した特に長い渋滞の予測リストには、関東や関西の主要路線が名を連ねています。

各社の特に長い渋滞発生予測（画像引用：NEXCO）

年末年始の高速道路利用において注意が必要なのは、渋滞だけではありません。

この期間中は、土日祝日であってもETCの「休日割引」が適用されないため、料金面での注意が必要です。

これは交通の集中を避けるための措置であり、各社は利用日や時間帯を変更する「分散利用」を強く呼びかけています。

渋滞を回避するためには、出発時間をピーク時からずらすことが有効です。例えば、東北道上り線の羽生PA付近で予測されている渋滞の場合、ピーク時の17時台を避けて午前中や夜遅い時間に通過することで、所要時間を大幅に短縮できる可能性があります。

また、渋滞発生のメカニズムとして、上り坂やサグ部での無意識な速度低下が多く挙げられています。走行中は車間距離を十分に確保し、むやみな車線変更を控えることが、結果として渋滞の悪化を防ぎ、事故防止にもつながります。

全席シートベルトの着用やこまめな休憩を心がけ、ゆとりを持った計画で年末年始のドライブに臨むことが大切です。