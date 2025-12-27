＜無職だけど優しい彼＞25歳の妹「彼のことを信じたい！」いや、目を覚ましてほしい【第1話まんが】
私はマキ（33歳）、夫と息子（5歳）との3人家族です。私には少し年の離れた可愛い妹がひとりいます。うちから徒歩10分くらいのアパートでひとり暮らしをしている、会社員のヨウカ（25歳）です。ヨウカは何かあれば姉の私の家に来て、なんだかんだと相談をしていきます。さてある日のこと、ヨウカが「お母さんとケンカになった」と言い出しました。どうやら付き合っている彼氏のことで怒られたそうなのですが、どんな事情なのでしょうか……。
ちょうど夫が息子を連れて遊びに出かけていたので、私はヨウカにお茶を出してゆっくり話を聞きます。半年ほど前から彼氏がいるのは知っていました。しかし「彼氏の就職が決まらない」と言われ、私は思わず驚いて聞き返します。
呆れて言葉が出ませんでした。彼氏は日払いのバイトで暮らしているそうです。せっせと働いてまで家賃を払いたくないから、都合よくヨウカの部屋に転がり込んできたとしか思えません。彼氏の言葉を信じて受け入れたヨウカもヨウカです。
ヨウカに詳しい事情を聞いてみたら、驚きの事実が次々と明らかになりました。
彼氏は大学を中退した後、定職にも就かずにフラフラしているそうです。
今までは実家から月10万の仕送りをもらってなんとか暮らしていたけれど、23歳になってさすがに打ち切られそうになっているのでしょう。
だから社会人のヨウカをうまく言いくるめて、都合よく同棲に持ち込んだのです。
けれどヨウカは「一緒に住んだら就活もうまくいくはず」と彼氏を信じて疑っていません。
どうしたら目を覚ましてくれるのか……。私はこっそりため息をついたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
