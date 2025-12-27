＜バカにされて＞自宅にいるからママ友に「暇な人」認定されてうんざり…実は働いていますが？
人にはさまざまな一面があり、今見えている部分だけがすべてではないはず。しかしなぜか見えている部分だけで判断し、失礼なことを言ってくる人もいるわけで……。
『専業主婦と思われてバカにされるんです』
現在、自宅でお仕事をしている投稿者さんは、自宅で仕事をしているのに仕事をしていない暇な人だと思い込まれ、ママ友にバカにされるのだそう。一体どういうことなのでしょう。
「自宅にいる＝暇」ではない
『何を言ってもママ友から「暇な人」とか「いいわね〜。楽ができて、羨ましい」とか言われる。家で仕事をしていると訴えかけても「はいはい」と信じる様子もなく笑い飛ばされる。10年以上の付き合いだけどこんなことばかり言ってくるので、最近は距離を置くようにしています。前はこんなこと言わなかったのになぁ……』
自宅で仕事をしているなんて、いまどき珍しいことでもありませんよね。そのことを何度話してもママ友に信じてもらえない投稿者さん。信じないだけならまだしも、暇な人扱いはひどすぎますよね。しかも言うに事欠いて「専業主婦だから」だなんて、専業主婦の方に失礼極まりない発言。そりゃあ投稿者さんも距離を置きたくもなるでしょう。長い付き合いの中で変化してしまったママ友の言動。なんだか悲しくなりますね。
相手にしない・距離を置くが無難
『そんな人ママ友じゃないでしょ。あなたの人生に何かプラスになる？ ならないならとっとと関係を切ればいい。あなたを大切に思ってくれる家族や友人が少しいればいいのだから』
『疎遠にして正解だよ。そういう人は何を言っても聞く気がないし、ますますバカにしてくるだけだから。残念な人』
ママ友が何を考えているのかはわかりませんが、失礼極まりないことを言い続けてくる人とは、距離を置くのが一番ですよね。投稿者さんの話によると、旦那さん同士につながりがあるため、一切の接点を断つことは難しいそうです。しかし、距離を置くことはできるかもしれません。
『イジられてイライラしているのなんてバカらしいって思った方が精神衛生上いいよ。大人の女性として、1人でも大丈夫という精神を養うことは大事』
ママ友と距離を置くことで、投稿者さんがさみしい思いをする可能性はなきにしもあらずですよね。しかしそれでも、言っていいことと悪いことの区別もできない人と一緒にいることに、何のメリットがあるのでしょう。ママたちが言っているように、そんな人の相手をしてイライラしている時間があれば、1人で楽しく有意義な時間をすごしたいですよね。
「専業主婦で暇でいいね」それって嫉妬かも
『嫉妬されているんじゃないかな。実際はともかくとして、投稿者さんがのんびり生活していそうで羨ましいというか、面白くないんだと思う。専業主婦を下に見て、憂さ晴らししているだけだと思うよ』
嫉妬からくるいじわる。本当に気持ちのいいものではありませんよね。ママの声にあるように、いじわるを言ってくるママ友は、投稿者さんを羨ましいと思っているのかもしれません。しかし、やはり気になるのは「専業主婦」という言葉をわざわざ使うところです。専業主婦イコール暇だという発想に呆れますし、悪意すら感じさせられます。勝手に決めつけては下げる発言をし、さらに憂さ晴らしまでされたらたまったものじゃありません。このような話を聞くたびに、思い込みだけで語る危うさを実感し、自分も気を付けなければと思いますね。
『バカにされているうちがいいよ。これが在宅で稼いでいるなんてわかったら嫉妬の嵐。言いがかりや嫌がらせがはじまるかもしれない』
嫉妬もエスカレートするととんでもないことになりかねません。これ以上面倒なことに巻き込まれるのはごめんですよね。ですから、ママ友との関係をいきなりカットアウトするのではなく、うまーく距離を置いてフェイドアウトしていきましょう！
決めつけて判断しないことの大切さ
『口は禍（わざわい）の元よ』
ママのこの言葉がすべてを物語っているような気がしませんか。嫉妬であろうがなかろうが、相手を見下して気分を害すような発言は避けた方がいいもの。たとえ思っていても、口にさえ出さなければ関係を続けていけるのですから。本当のことを言い合う関係だけが幸せなわけでもありませんし。言葉を選べる大人として、「口は禍（わざわい）の元」ということわざを教訓に生きていきましょう。とりあえず、嫌なことを言ってくる人とは真正面から向き合わないようにし、うまーくかわしていけばいいと思いますよ。