【おぱんちゅうさぎ】キャンディ工場をイメージした体験展示型POP UPが大阪巡回決定！
人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」より、新規描き下ろしイラスト「CANDY PANICHU！」をテーマとした期間限定POP-UP SHOPを、タワーレコード あべのHoopにて開催することをお知らせいたします。
＞＞＞グッズ集合写真や店内装飾イメージをチェック！（写真5店）
『おぱんちゅうさぎ』は、イラストレーターの「可哀想に!」が手掛けるピンクのうさぎのキャラクター。
うるうるの瞳と、どこか報われない哀愁漂う姿が「不憫かわいい」と人気を博している。
本イベントでは、キャンディ工場をモチーフにした描き下ろしイラスト「CANDY PANICHU！」を使用した新作グッズを展開する。
キャンディ工場で働くおぱんちゅうさぎの姿を、鮮やかでポップなタッチで表現した、魅力的なアイテムを取り揃えている。
商品の詳細につきましては、公式サイトやAnique公式X（@anique_jp）で公開中だ。
商品だけでなく店内装飾も「CANDY PANICHU！」の世界観を楽しめる。
キャンディ工場の世界観を表現した特別な空間デザインにも注目だ。
甘美な雰囲気に包まれた店内で、特別なショッピング体験が楽しめる。
そして、タワーレコード あべのHoop店にも、おぱんちゅうさぎがやってくる。写真を撮影することもできますので、ぜひ会いに行ってみては。
さらに、期間中、「おぱんちゅうさぎ」の対象商品を3300円（税込）購入ごとに、「ミニ缶バッジ」がプレゼントされる。
（C）KAWAISOUNI!
＞＞＞グッズ集合写真や店内装飾イメージをチェック！（写真5店）
『おぱんちゅうさぎ』は、イラストレーターの「可哀想に!」が手掛けるピンクのうさぎのキャラクター。
うるうるの瞳と、どこか報われない哀愁漂う姿が「不憫かわいい」と人気を博している。
キャンディ工場で働くおぱんちゅうさぎの姿を、鮮やかでポップなタッチで表現した、魅力的なアイテムを取り揃えている。
商品の詳細につきましては、公式サイトやAnique公式X（@anique_jp）で公開中だ。
商品だけでなく店内装飾も「CANDY PANICHU！」の世界観を楽しめる。
キャンディ工場の世界観を表現した特別な空間デザインにも注目だ。
甘美な雰囲気に包まれた店内で、特別なショッピング体験が楽しめる。
そして、タワーレコード あべのHoop店にも、おぱんちゅうさぎがやってくる。写真を撮影することもできますので、ぜひ会いに行ってみては。
さらに、期間中、「おぱんちゅうさぎ」の対象商品を3300円（税込）購入ごとに、「ミニ缶バッジ」がプレゼントされる。
（C）KAWAISOUNI!