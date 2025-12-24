¥ê¥Ó¥¢·³¤Î¥Ï¥À¥Ã¥É»²ËÅÁíÄ¹¡¢Åë¾èµ¡ÄÆÍî¤Ç»àË´¡¡¥È¥ë¥³¤òË¬Ìä¸å
¡ÊCNN¡Ë¥È¥ë¥³¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿¥ê¥Ó¥¢·³´Ø·¸¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¹Ò¶õµ¡¤¬23Æü¡¢µ¢¹ñÅÓÃæ¤ÇÄÆÍî¤·¡¢¥Ï¥À¥Ã¥É»²ËÅÁíÄ¹¤é¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ó¥¢¤Î¥É¥Ù¥¤¥Ð¼óÁê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥É¥Ù¥¤¥Ð»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥À¥Ã¥ÉÃæ¾¤Ï¥È¥ë¥³¼óÅÔ¥¢¥ó¥«¥é¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¸å¡¢¥ê¥Ó¥¢¼óÅÔ¥È¥ê¥Ý¥ê¤Ø¤Îµ¢ÅÓ¤Ç¡ÖÈá·àÅª¤Ê»ö¸Î¡×¤ËÁø¤¤¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤È¶¦¤Ë»àË´¤·¤¿¡£
¥É¥Ù¥¤¥Ð»á¤Ï¥Ï¥À¥Ã¥É»á¤é5¿Í¤Î¡Ö»àË´¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¿¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£¥É¥Ù¥¤¥Ð»á¤Ï¹ñÏ¢¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¹ñÌ±Åý°ìÀ¯ÉÜ¤òÎ¨¤¤¤ë¿ÍÊª¡£µ¾À·¼Ô¤Î°äÂ²¤ËÄ¤°Õ¤ò¼¨¤·¡¢¹ñ²È¤È·³¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈá·à¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥É¥Ù¥¤¥Ð»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¾¤Ë»àË´¤·¤¿4¿Í¤ÏÎ¦·³´´Éô¤È·³À½Â¤ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢»²ËÅÁíÄ¹¸ÜÌä¡¢¹Êó¼¼¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
CNN¥È¥ë¥³¤ÏÄÆÍîµ¡¤Ë¤Ï¾è°÷3¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÀÒ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥È¥ë¥³Åö¶É¤ÏÀè¤Ë¡¢¥Ï¥À¥Ã¥É»á¤é¤ò¾è¤»¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï23ÆüÌë¤Ë¥¢¥ó¥«¥é¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¸ò¿®¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£