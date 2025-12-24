スズキ新「ハヤブサ」発売！ 異例の全“19タイプ”展開へ！

スズキは2025年12月24日、同社が誇るフラッグシップバイク「Hayabusa（ハヤブサ）」の2026年モデルを発売しました。

1999年に初代モデルが登場して以来、「アルティメット・スポーツ（究極のスポーツバイク）」を不変の開発コンセプトとして掲げ、圧倒的な動力性能と優れた空力特性で世界のバイクシーンをリードし続けてきたハヤブサ。



最高速度300km／hに到達する極めて高い走行性能や、安定したハンドリング、そして空力性能に優れたユニークなスタイリングから、スズキを代表する二輪車のフラッグシップモデルの座を担い続けています。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「新ハヤブサ」です！ （60枚）

今回投入された2026年モデルは、2021年に13年ぶりのフルモデルチェンジを果たした第3世代をベースに、細部の熟成と環境性能への適合など最新のアップデートを実施しました。

パワーユニットに搭載する1339ccの水冷直列4気筒エンジンは、歴代モデルが築き上げてきた信頼性を継承しつつ、第3世代への進化にあたってピストンやコンロッドなど内部パーツの多くを新設計。

電子制御スロットルの採用や吸排気機構の刷新によって、実用域で最も重視される低中速域のトルク特性を大幅に強化しています。

これは最高出力のみを追い求めるのではなく、ライダーがスロットルを開けた瞬間に意のままに加速できるリニアなコントロール性を追求したもの。これに、6速MTを組み合わせています。

デザインにおいては、猛禽類の「ハヤブサ」をモチーフにした独特のエアロフォルムは健在で、エアインテークの縁にポジションライト一体型のターンシグナルを配置するなど、空力性能と先進的なスタイリングを高次元で融合させました。

そんな第3世代ハヤブサの2026年モデルにおける技術的なトピックの一つが、電源系および環境対応のアップデートで、新たに軽量なリチウムイオンバッテリーが採用されました。重量物であるバッテリーの軽量化は、マス（質量）の集中化に寄与し、ハヤブサが持つ軽快なハンドリング性能をさらに磨き上げる要素となります。

また環境規制への対応として、車載式故障診断装置（OBD-II）の監視要件が強化され、触媒劣化の検知にも対応しました。厳格化する環境基準をクリアしながら、「究極のスポーツ」としてのパフォーマンスを一切犠牲にしないというスズキの技術者たちの執念が、この細かな改良に込められています。

現代のハヤブサを語る上で欠かせないのが、高度な電子制御システム「S.I.R.S.（スズキ・インテリジェント・ライド・システム）」の存在です。

6軸IMU（慣性計測装置）によって車体の挙動をリアルタイムで検知し、パワーモード、トラクションコントロール、エンジンブレーキコントロールなど5つの制御を一括で管理する「SDMS-α」を搭載。市街地からワインディング、長距離ツーリングまで、あらゆる走行シーンやライダーの技量に合わせて最適な車両特性を選択することが可能となっています。

また、設定した速度を超えないように制御する「アクティブスピードリミッター」も装備されており、公道における安全なライディングをサポートします。

2026年モデルでは、カラーリングのラインナップも刷新されました。

特別色として鮮烈な「パールビガーブルー」が設定されたほか、標準色には「ブリリアントホワイト／パールビガーブルー」、「ギャラクシーグレーメタリック／キャンディバーントゴールド」、「グラススパークルブラック／キャンディダーリングレッド」の3タイプを用意。

さらに、外装色とホイールカラーを組み合わせて自分だけの一台を作り上げることができる「カラーオーダープラン」では、15色ものバリエーションが展開され、異例の合計19色展開となりました。

このように、フラッグシップモデルならではの所有する喜びを深める豊富な選択肢も用意され、進化を続ける最新のハヤブサ。

車両価格（消費税込）は229万9000円からとなっています。