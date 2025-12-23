「何もコメントはございませんし、この場は私の所管に関すること、省庁の意見を所管の大臣としてお話する場であり、あなたの意見を語る場ではございません」

12月19日に行われた定例閣議後の会見で、フリーの男性記者からの質問に対して怒りをにじませて答えたのは、小野田紀美経済安保担当大臣（43）。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への高額献金をめぐり、元信者の娘が教団側に賠償を求めていた裁判について質問されてピシャリと制したのだ。野田大臣がこの記者と“ピリついたやりとり”をするのは今回が初めてではない。

11月の記者会見後にも同じ記者から「安倍晋三元総理の銃撃事件について心の整理はつきましたか？」と問われ、「一生つきません！」とピシャリ。小野田大臣の気迫に押された記者が「はい、すみませんでした……」と謝罪する事態に。まさに“犬猿の仲”なのだ。

そんななか、23日に行われた定例閣議後の会見でも再び“バトル”が勃発。記者から中国からのレアアース輸入停止の損害額について推計の数字を元に「莫大な損失が出るのを知った上で、すぐに経済的威圧をかける中国依存からの脱却を訴えられたのでしょうか。認識していたんでしょうか」と問われ、小野田大臣は次のように答えた。

「何度も申し上げておりますけれども、個別の推計に関するコメントは差し控えますが、我が国としても他国としても、経済安全保障におけるサプライチェーンリスクは常に考えておりますし、対応していくことはどの国もやっていることで、当たり前のことを申し上げただけでございます」

記者は食い下がり、質疑の応酬が続く。

「莫大な経済的損失が出るのは認識していた上での発言でしょうか。そこを聞いているのですが」（記者）

「どういう損失が出るかも含めて、仮定にはお答えは差し控えます。どんな状況であったとしても、私が経済安保担当大臣として経済安全保障に対するサプライチェーンリスクをなるべっく低減していくことを行うのは当然のことです」（小野田大臣）

「中国からレアアースの輸入停止の経済的損失額が半減するのに、どのくらいの時間がかかるとお考えになっているのですか」（記者）

「具体的なことは申し上げられません」（小野田大臣）

求めている回答がなかったのか、記者も業を煮やして質問を変更し、最後にこう投げかけた。

「結局、高市政権は対中国強硬姿勢を貫くことで高支持率をキープするのを優先しているんじゃないかと。国民生活は二の次、内閣支持率ファーストのように思えるのですが違いますか？」

眉間にシワを寄せながら記者からの質問を聞いていた小野田大臣は「ちょっと何を言ってるか分からないんですが」と呆れた表情を見せながら、「我々は常に、日本国のための政策を前に進めることしか考えておりませんので、支持率を考えて政策をしている人はいないと思います」と回答した。

小野田大臣と記者の攻防はまだまだ続きそうだーー。