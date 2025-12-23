ME:I、メンバー4人の年内活動終了受けファンクラブ会員へ「大切なお知らせ」12月末会員期限者への対応説明
【モデルプレス＝2025/12/23】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の公式サイトが、12月23日に更新された。ファンクラブ会員への「大切なお知らせ」を掲載した。
【写真】JO1・INI・ME:Iらの豪華舞台裏写真
「【重要】2025年12月末に会員期限を迎える『月会費まとめて払いコース』会員様への自動継続設定についてのご案内」と題して更新されたサイトでは「2025年12月末に会員期限を迎える『月会費まとめて払いコース』をご利用中の会員様の中で、一部メンバーの活動終了の発表を受け、今後の継続を検討されている方へ大切なお知らせです」とし、「通常、自動継続の停止期限は『会員期限月の20日まで』とさせていただいておりますが、現在の状況を鑑み、自動継続の設定を解除されたい会員様に向けて、下記の通り停止手続きの期限を延長し、ご案内申し上げます」と説明した。
対象者は「『月会費まとめて払いコース』にご登録中で、2025年12月末に会員期限を迎える会員」で、通常20日までである自動継続の停止期限を「2025年12月24日（水）23：59：59まで」に延長。「上記期限までに設定を変更いただければ、次年度の自動更新は行われません」「12月24日（水）23：59：59を過ぎますと、決済が確定し、以降の返金・キャンセルは一切お受けできません。あらかじめご了承ください」と伝えている。
最後には「本ご案内からお手続き期限までの期間が大変短くなっておりますこと、会員の皆様には多大なるご不便とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と記し、「何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」としている。
ME:Iは22日、公式サイトにてCOCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）、KOKONA（佐々木心菜）が2025年12月末をもって活動を終了することを発表。4人の脱退でメンバーはMOMONA（笠原桃奈）、RINON（村上璃杏）、AYANE（高見文寧）、MIU（櫻井美羽）、SUZU（山本すず）、KEIKO（清水恵子）、TSUZUMI（海老原鼓）の7人となる。2026年1月には、テレビアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期のオープニングテーマ「LとR」をデジタルリリースする予定だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ME:I、ファンクラブ会員へ「大切なお知らせ」
◆ME:I、4人が活動終了発表
