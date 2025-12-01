¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¡ß¡Ø¥±¥ó¥¬¥ó¥¢¥·¥å¥é¡Ù¥³¥é¥ÜÆÉÀÚÌ¡²è¡¡¡ØÅÒÇî³ÊÆ®ÅÁ¥±¥ó¥¬¥ó¡Ù¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¹æ¤È¤Ï°ã¤¦ÀäÌ¿¹æ¤¬ÅþÃå
¡¡Ì¡²è¡ØÅÒÇîÌÛ¼¨Ï¿¥«¥¤¥¸¡Ù¡Êºî¼Ô¡§Ê¡ËÜ¿¹Ô¡Ë¤È¡Ø¥±¥ó¥¬¥ó¥¢¥·¥å¥é¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§¥µ¥ó¥É¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥ä¥Ð»Ò¡¡ºî²è¡§¤À¤í¤á¤ª¤ó¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£22ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÆÉÀÚ¡ØÅÒÇî³ÊÆ®ÅÁ¥±¥ó¥¬¥ó¡Ù(¸¶°Æ¡§Ê¡ËÜ¿¹Ô¡¢¸¶ºî¡§¥µ¥ó¥É¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥ä¥Ð»Ò¡¢ºî²è¡§¤À¤í¤á¤ª¤ó)¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¡ª¡ØÅÒÇî³ÊÆ®ÅÁ¥±¥ó¥¬¥ó¡Ù»ïÌÌ¥Ú¡¼¥¸
¡¡¤³¤ì¤ä¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÁÏ´©45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÉÀÚ¤Ï¡¢À²³¤¤Î¹Á¤Ë¤ÆÄë°¦¥°¥ë¡¼¥×´´Éô¡¢Íøº¬Àî¹¬Íº¤¬¸ÂÄê¥¸¥ã¥ó¥±¥óÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¤¿¤á¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¹æ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¹æ¤È¤Ï°ã¤¦ÀäÌ¿¹æ¤¬ÅþÃå¤·¡¢¤¤¤«¤Ë¤â²ñÄ¹¤¬¹Í¤¨¤½¤¦¤ÊÌ¾Á°¤À¤È¾èÁ¥¤·¤¿¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØÅÒÇîÌÛ¼¨Ï¿¥«¥¤¥¸¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ1996Ç¯¡Á99Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÌ¡²è¡£¼«ÂÄÍî¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦°ËÆ£³«»Ê¡ÊÄÌ¾Î¥«¥¤¥¸¡Ë¤¬¡¢Â¿³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¡£Ì¿¤òÅÒ¤±¤¿¶Ë¸Â¤Î¾¡Éé¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤äÀ¸¤ÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¶¤ï¡Ä¤¶¤ï¡Ä¡×¤Îµ¼²»¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥±¥ó¥¬¥ó¥¢¥·¥å¥é¡Ù¤Ï¡¢´ë¶ÈÆ±»Î¤ä¾¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÁè¤¤¤ò²¥¤ê¹ç¤¤¤Ç·è¤á¤ë¡Ö·ý´ê»Å¹ç¡Ê¥±¥ó¥¬¥ó¥¸¥¢¥¤¡Ë¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦½½µ´¼Ø²¦ÇÏ¤¬¡È´ë¶È¤ÎÂåÍý¡É¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
