この地球で、生物を大量に絶滅させてきた「超巨大火山帯・LIPs」の、想像を絶する巨大さ…地球上に残された「これから噴火するかもしれない」3つの場所

46億年にわたる地球史において、想像を絶するような超巨大噴火が何度も起こりました。そして、その巨大な火山活動が、時に何十万年もの期間で続く気候変動や海洋の酸素減少などを引き起こし、生物の大量絶滅をもたらしたと考えられています。

生命の歴史40億年間のなかで、とくに大規模な大量絶滅が5回あったとされ「ビッグ・ファイヴ」と呼ばれていますが、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

一方、大量絶滅は多くの生物種が姿を消す事象ですが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきたという側面もあります。つまり、地球の大規模な火山活動が、生命の進化を促してきた、という意外な側面があるのです。

生命の進化を、地球の地質活動から検証するという視点が注目を集める『超巨大噴火と生命進化』（講談社・ブルーバックス）から、注目に値するトピックをご紹介していきます。

ずっと続いてきた火山噴火

約46億年前、多数の微惑星が衝突し、1億年ほどの時間をかけて地球の原型がつくられたと考えられています。このときの衝突や重力のエネルギーにより地球の大部分は融けて高温のマグマとなったようです。このような状態はマグマオーシャンとよばれています。当時、地球のあらゆる場所に多量のマグマが噴き出し、無数の火山が形成され、マグマオーシャンの熱は宇宙に逃げていきました。

現在もマグマオーシャンのような状態は外核とよばれる地球の深部に存在し、マグマの熱を火山噴火というかたちで大気中へ放出しています。この火山噴火のようすを図に示しました（図「 地球の断面とプルームおよびスーパープルームの上昇に起因する火山噴火」）。地下のようすは目に見ることができないので、これは推定図ですが、外核の熱を地表へ放出するようすが描かれています。

さらに、地球内部を構成する岩石中にはカリウム（K）、ウラン（U）、トリウム（Th）などの放射性元素が含まれています。これらの元素は時間と共に崩壊し、別の元素になるときに熱を出すことが知られています。これらの熱もマグマの生成に寄与してきました。

つまり、地球は熱く、活動している惑星であり、46億年も前から火山活動を続けてきたのです。

プルームとスーパープルーム

図について簡単に説明しましょう。

地球の固体部分の表層はプレートとよばれる岩板に覆われていますが、その下にはアセノスフェアや下部マントルとよばれる固体が存在します。このアセノスフェアや下部マントルは熱いおのように流動する固体であり、ゆっくりと動いています。流動しているのは、熱いマグマである外核の熱を地球の外に逃がすためです。

マントルの中で多くの熱が上に運ばれる部分はパイプのようなかたちをしていると推定されており、「プルーム」とよばれています。プルーム自体は液体ではなく、これもお餅のような流動する固体ですが、これはアセノスフェアの最上部で融けてマグマとなります。このマグマが噴出しているのが、ハワイやアイスランドです。これらの場所は現在の地球上で最も火山活動が活発な場所として知られています。

かつて存在した超巨大火山「巨大火成区・LIPs」

現在は活動していませんが、ハワイやアイスランドよりもずっと多量のマグマを噴火した超巨大火山が存在し、巨大火成区（Large Igneous Provinces : LIPs）とよばれています。この巨大火成区の中で特段に大きな火山活動を行ったものが、生物の大量絶滅を引き起こしたのではないかと考えられています。

巨大火成区は恐らくプルームよりもずっと規模の大きな「スーパープルーム」とよばれる上昇流により形成されたと推定されています。スーパープルームの下には大規模低剪断速度区（Large Low Shear Velocity Province : LLSVP）とよばれる層が検出されており、これは現在のアフリカからアイスランドにかけての地域と南太平洋の下に存在しています。

もし今後、巨大火成区の噴火活動があるとしたら、噴火はこれらの地域で起きることでしょう。

巨大火成区・LIPsは、どこにあったのか

地球上における巨大火成区の分布を図に示しました（図「地球上に存在する巨大火成区の分布」）。

世界中に分布する超巨大火山体の分布を調べあげ、これらに巨大火成区という用語を付けたのは、オーストラリアにあるタスマニア大学の名誉教授コフィン博士です。それは彼がテキサス大学オースティン校地球物理学研究所の研究員だった1994年1月のことでした。

コフィン博士が巨大火成区の分布を明らかにする以前にも、これらの存在は知られており、大陸に分布するものは大陸洪水玄武岩、海洋底に存在するものは巨大海台とよばれていました。

しかし、これらは多量のマグマが陸上に噴出しているのか、それとも海底に噴出しているのか、だけの違いです。どちらも広大な火山の台地なので、マグマの成因を考えるうえでは一緒に取りあつかうべきであり、統一した用語として巨大火成区が用いられるようになりました。

図「地球上に存在する巨大火成区の分布」はコフィン博士が示した巨大火成区に、中央大西洋LIP、ヴィリュイLIP、揚子江LIPの3火山体*を追加したものです。

これら3火山体はビッグ・ファイブの大量絶滅を引き起こしたと考えられる巨大火成区なのですが、1994年にコフィン博士がまとめあげた時には、まだそれらの存在はほとんど知られていませんでした。

＊なお、巨大火成区の個別名は、これらが分布する地域名に英語の巨大火成区（Large Igneous Provinces）の略語のLIP（単数扱い）をつけて示すことにします。

では、こうした巨大火成区の巨大さは、どれほどのものだったのでしょうか。

富士山と比べるてわかる…LIPのすさまじい巨大さ

巨大火成区の巨大さは、日本の火山体と比べるとよくわかります。

陸上で最小の巨大火成区はアメリカ合衆国の北西部に分布するコロンビアリバーLIPですが、これでもマグマの噴出量は日本で最大級の成層火山である富士山の1675倍にもなります。

コロンビアリバーLIPの活動は約1600万年前であり、この時期に生物の大量絶滅は起きていません。しかし、火山ガスとして大量の二酸化炭素を大気中に放出したことにより、温室効果を促進させ、「中期中新世最暖期」とよばれる世界的な温暖化を引き起こしました。

6600万年前の恐竜絶滅に関連するデカンLIPは富士山が4600個分、ペルム紀末の地球の歴史上最大の大量絶滅を引き起こしたとされるシベリアLIPは富士山1万個分にもなります。

これらの火山噴火による環境変動と生物の大量絶滅のシナリオについては、『超巨大噴火と生命進化 』で詳しく説明しましたが、この記事シリーズでも折に触れてご紹介したいと思います。ともあれ、このように富士山との比較により、巨大火成区はとてつもない規模の火山体であることがわかったことでしょう。

今後、LIPが噴火しうる場所はあるのか

これまでの調査から、LIPが形成されやすい場所は、マントルの最下部付近（深さ約2800km）にある「LLSVP（大規模低剪断速度領域）」と関係があるとわかってきました。LLSVPとは周囲に比べて地震波の速度が遅い領域であり、アフリカからアイスランドにかけての地域と南太平洋の下にあります。

図「過去2億年間に巨大火成区（LIP）が形成された場所と大規模低剪断速度区（LLSVP）」を見ると、LIPはLLSVPの周辺部に集中しています。

このことから、未来にLIPの噴火が起きる可能性が高い地域として、次のような場所があげられます。

イエローストーン火山アメリカ合衆国にあるイエローストーン火山は、コロンビアリバーLIPのマグマ活動が継続したことにより形成したと考えられており、スーパー噴火や破局噴火を複数回起こしてきました。しかし過去1600万年間の噴火史を見ると、噴火の勢いは弱まってきており、今後大規模な噴火を起こす可能性は高くないとされています。また、この地域はLLSVPの上にはなく、スーパープルームも存在しないため、大量絶滅を引き起こすような超巨大噴火は起きにくいと考えられます。

アイスランドアイスランドは現在でも火山活動が活発な地域で、LLSVPの端に位置しています。研究によると、アイスランドの下にあるプルームは、かつてシベリアLIPやヴィリュイLIPを生み出した可能性があります。これらのLIPは、過去に生物の大量絶滅と関係したとされており、将来アイスランド付近でも同様の噴火が起きる可能性があります。

アフリカの大地溝帯アフリカ東部に広がる大地溝帯も、未来に超巨大噴火が起きるかもしれない場所の1つです。地下では今もプルームが活動しており、火山や地熱活動が活発です。この地域の研究はまだ進んでいませんが、今後新たなLIPが形成される可能性があります。

このように、未来に超巨大噴火が起きる可能性はゼロではありません。しかし、地球内部が徐々に冷えてきており、マグマの生産力も低下しているため、その可能性は次第に低くなっていると考えられます。

＊

続いては、オルドビス紀に大噴火した巨大火山帯についての解説をお届けします。つい最近、中国の巨大火山帯の噴火地域が明らかになったことで、オルドビス紀末の大量絶滅と巨大噴火の関係が深いことがわかってきています。

参考：5回の大量絶滅「ビッグ・ファイブ」とは

オルドビス紀末（O-S境界）：オルドビス紀とシルル紀の境（おおよそ4億4500万年前）

デボン紀後期（F-F境界）：後期デボン紀のフラニアン期とファメニアン期の境（おおよそ3億7240万年前）

ペルム紀末（P-T境界）：古生代ペルム紀と中生代三畳紀の境に起こる（およそ2億5951万年前からと、2億5190万年前からの2段階）

三畳紀末（T-J境界）：三畳紀とジュラ紀の境（およそ2億年前）

白亜紀末（K-Pg境界）：中生代白亜紀と新生代古第三紀の境（およそ6600万年前）

