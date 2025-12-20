お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」が２０日までに更新され、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が出演。好きなお笑い芸人ＴＯＰ５を発表した。

まず５位に「メイプル超合金」カズレーザー、「トレンディエンジェル」たかし、古坂大魔王を挙げた粗品。「めっちゃ手数多くないですか？それ僕大好きなんです」と話した。

４位は「ミルクボーイ」。「コーンフレーク」のネタを「歴代のＭ−１チャンピオンの中でも下手したら１番くらい好きなネタかもしれないです」と絶賛。

３位にはハリウッドザコシショウの名前を挙げ、「ネタおもろい。やっぱ面白いなって笑ってしまう」と語ったあと、自身とは真逆な芸風に憧れが「めっちゃあります」と明かし、「あんな芸人に生まれてみたかったなって思います」と続けた。

２位に「フットボールアワー」「ブラックマヨネーズ」の二組。「この二組は特に大好きですね」と話し、Ｍー１の当時の漫才を「やっぱりねレベルちゃうっすね、おもろすぎましたね」と称賛した。

粗品に「思い出補正もありますが、この４組は本当に大好きっすね」と言わしめた１位は「笑い飯」「千鳥」「麒麟」、ピン芸人の中山功太。笑い飯は「ネタの面白さ」、千鳥は「ロケの面白さ」、麒麟は「ツッコミの面白さ」、中山は「群を抜いた頭の回転の速さ」などそれぞれの好きなところを熱弁していた。