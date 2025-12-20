¹â»Ù»ýÎ¨¤À¤¬À¤´Ö¤È¤Î¥º¥ì¤Ï¿¼¹ï¡©¹â»ÔÁíÍý ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´´Éô¤ò¡Ö¥³¥¤¥Ä¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤Ç¼þ°Ï¤Ï¥É¥ó°ú¤
¡ÖÊäº´´±¤Î¥Î¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤ï¡×
¡Ö¥³¥¤¥Ä¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡¢»ä¤Î¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡£³ÆÌò½ê¤ÏÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
11·î11Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð²ñ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ê44¡Ë¤«¤éÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡Ê64¡Ë¤Ï²£¤ËºÂ¤Ã¤¿Ã»È±¤Ç¥á¥¬¥Í¤ÎÃËÀ¤ò»Øº¹¤·¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¥³¥¤¥Ä¡¢¤ÈÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï±óÆ£·É¼óÁêÊäº´´±¡Ê57¡Ë¤À¡£±ÊÅÄÄ®¤Ç¤ÏÃç´Ö¤È¤Î²ñ¿©¤ò¹¥¤Þ¤º¡¢¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¹â»Ô»á¤¬¡Ö±ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥¤¥Ä¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¡¢ÉûÄ¹´±¡¢´±Å¡´±Î½¤Ï¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤Ç±óÆ£»á¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£±óÆ£»á¤ÏÃ»¤¯¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÁíÍý¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤²á¤®¤Á¤ã¤¤¤Þ¤Ã¤«¡£Êäº´´±¤Î¥Î¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤ï¡×
¤³¤Î¸å¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é±óÆ£»á¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤Î¡¢£³¥õ·î7300±ß¤òÊä½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Ç¤ÏºÇÂç¤È¤Ê¤ë18.3Ãû±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÇÊª²Á¹âÂÐºö¤äÀ®Ä¹Åê»ñ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÐºÑÂÐºö¤Î¾ÜºÙ¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
12·î16Æü¸á¸å¤Î»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¡Ç25Ç¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÀ®Î©¡£°ìÊý¤ÇÊäÀµÍ½»»¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ô£±³äºï¸ºË¡°Æ¡×¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¸ò¾Ä¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤ï¤º¡¢¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¿³µÄ¤â¤µ¤ì¤º¤ËÀèÁ÷¤ê¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡ØË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢º£¹ñ²ñ¤Ç¡ØÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡Ù¤È¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤âÅö½é¤è¤êºï¸º°Æ¤Ïµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¡¢¼è¤ê¤Þ¤È¤áÌò¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡Ê72¡Ë¤ä²ÃÆ£¾¡¿®À¯¼£À©ÅÙ²þ³×ËÜÉôÄ¹¡Ê70¡Ë¤ÏÉ½¸þ¤¡ØºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ù¡ØºÇÁ±¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤¹¤âÅÞÆâ¤ÎÈ¿ÂÐÇÉ¤òËÜµ¤¤Ç¸ýÀâ¤³¤¦¤È¤â¤»¤º¤Ë¡¢°Ý¿·¤Î´´Éô¤¬áã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
10·î¤Ë¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬ÆÍÇ¡¡¢Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤ÇÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¹â»Ô¡Ý±óÆ£¥é¥¤¥ó¡Ù¤ò´ð¼´¤Ë¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡Ê50¡Ë¤ÏµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò¡Ö²þ³×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢¡ÖÏ¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¡×¤È¤·¤Æ½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ô£±³äºï¸ºË¡°Æ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¼«Ì±¤Ï°Ý¿·¤ËÀÞ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢Î¢¤ÇÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¡Ê62¡Ë¤¬Æ°¤¡¢Í¿ÌîÅÞ´Ö¤Î¶¨µÄ¤Ç£±Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ø¾®Áªµó¶è25¡¢ÈæÎãÂåÉ½20¡Ù¤ò¼«Æ°Åª¤Ëºï¸º¤¹¤ë¾ò¹à¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É°Ý¿·¤Î´é¤òÎ©¤Æ¤¿Ë¡°Æ¤ò¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¶¦Æ±¤Ç12·î£µÆü¡¢Äó½Ð¡£
ºï¸º¤µ¤ì¤ëÁªµó¶è¤Î¾ÜºÙ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³ºÅö¤Î»ÙÉôÄ¹¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£½°±¡¤Ç¤Ï11·îËö¡¢Ìµ½êÂ°µÄ°÷£³Ì¾¤ò¼«ÅÞ²ñÇÉ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢²áÈ¾¿ô¡Ê233µÄÀÊ¡Ë¤ò²óÉü¤¹¤ë¤â¡¢»²±¡¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Î¼«Æ°ºï¸º¾ò¹à¤Ï¡ØÍðË½¤¹¤®¤ë¡Ù¤ÈÌîÅÞ¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯¤Î¹ñ²ñ¤Ç¿³µÄÆþ¤ê¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±µ¼Ô¡Ë
¼«Ì±ÅÞÆâÉô¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¡©
ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏË¡°Æ¤Î°ìÉô¸«Ä¾¤·¤â¸¡Æ¤¤»¤Í¤Ð¤Ê¤ë¤Þ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Ç¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ò´ÝÆÝ¤ß¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¤«¤Í¤Æ¤è¤êµá¤á¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×ÌäÂê¤Ç178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¤â¡¢¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î°ÂÄêºâ¸»¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
¡Ö¶õÁ°¤Î»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ÏÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÀ¯ºö¤ÈÆ±»þ¤Ë°ÂÄê¤·¤¿ºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬µÄÏÀ¤È¤Ê¤í¤¦¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤ÈÌóÂ«¤·¤¿ËÉ±ÒÈñGDPÈæ£²%¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¡£°ÂÄêÅª¤«¤Ä¹±µ×ºâ¸»¤È¤·¤ÆË¡¿ÍÀÇ¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇ¡¢½êÆÀÀÇ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢°¦±ì²È¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤â¤¢¤í¤¦¡£
ÊäÀµÍ½»»¤Ç11.7Ãû±ß¤ÎÀÖ»ú¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ä¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¹õ»ú²½¤ÎÃ±Ç¯ÅÙÌÜÉ¸¤òÅ±²ó¤·¤¿¡£³¤³°Åê»ñ²È¤Ï°ÂÄê¤·¤¿ºâ¸»¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â·Ù²ü¤·¤Þ¤¹¡£ºâÀ¯³ÈÄ¥Ï©Àþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ß°Â¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ê¼è¤ê¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ËÊª²Á¹â¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤ÎÅê»ñ²È¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¹â»ÔÀ¯ºö¤ÎÀè¹Ô¤¤ËÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤âÉ¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤À¯ºö¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Îºâ¸»¤ò¤É¤¦Ç±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÅ·Ìî½¨É×»á¡Ë
¹â»Ô»á¤ÏÀÖºä½É¼Ë¤ËäÆ¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¤ËÀ¯ºö¤òÎý¤ë¤¿¤á¤Î»ñÎÁ¤Ë¿¼Ìë¤Þ¤ÇÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÍý½¢Ç¤¤«¤éÌë¤Î²ñ¿©¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤ÏËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¡Ê85¡Ë¤äÎëÌÚ´´»öÄ¹¤é¤È°ìÅÙ¤¤ê¡£¶»¶ß¤ò³«¤¡¢¡Ö±ó¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥³¥¤¥Ä¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂ¾ÅÞ¤Î´´Éô¤À¤±¤À¡£¤½¤Î±óÆ£»á¤Ï´±Å¡Æâ¤ËÀìÍÑ¤Î¼¹Ì³¼¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÎ©¤Á´ó¤é¤Ê¤¤¡£±óÆ£»á¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö±ÊÅÄÄ®¡¦²â¥ö´Ø¤Î¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¤ÇÀ¤´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤ä¤«¤é¡×
ÁíÍý½¢Ç¤¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯£²¥õ·î¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¹â»Ù»ýÎ¨¤Î°ìÊý¤ÇÀ¤´Ö¤È¤Î¥º¥ì¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦PHOTO¡§´äºê ÂçÊå