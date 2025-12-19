Âç¿Í¤¬¤ä¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ÄÁ¬Åò¤Ç¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÈNG¹ÔÆ°¡É¤È¤Ï¡©
¡¡½µËö¤ËÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á¬Åò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¹Íá»ÜÀß¡ÖÎµÀô»û¤ÎÅò¡×¤Î¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡ÛÂç¿Í¤¬¤ä¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¤³¤ì¤¬¡¢Á¬Åò¤Ç¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÈNG¹ÔÆ°¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÁ¬Åò¤Ç¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ò¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÈô¤Ð¤¹¡×¡ÖÅòÁ¥¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¡×¡ÖÍá¾ìÆâ¤òÁö¤ë¡×¤Ê¤É¤òNG¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤ËÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Âç¿Í¡¢»Ò¤É¤â¤òÌä¤ï¤º¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ò¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íá¾ìÆâ¤òÁö¤ê²ó¤ë¤È³ê¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÁ¬Åò¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Á¬Åò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£