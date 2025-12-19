グラビア仕事急増の井口裕香、近影に衝撃「別人になって…」「尻デッカ」
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、自身のXを更新。下着姿の写真を投稿するとネット上で話題になっている。
【写真】別人じゃん！お尻デカすぎる…過激なパンツ履いた井口裕香
最近、グラビアの仕事が急増している井口だが、Xでは「最近の尻事情 もちもち尻を目指してトレーニングだけでなく ちゃんと湯船につかって角質をやわらかくさせて血流良くして（ケツだけに）（は？）」とお尻のケアを報告。
続けて「スクラブでやさしく洗ってお風呂上がり安い化粧水と乳液を塗りたくる！という流れを意識しています 目指せ赤ちゃんオムツ広告みたいなお尻」と美尻写真を投稿した。
黒パンツを履いて強調するお尻にファンは「凄い！毎回進化してどんどん綺麗になってますね」「こんなにナイスバディとは！」「尻デッカ」「殆ど別人になって来ましたね」「もうこの人が声優ってこと忘れるくらいにスタイルが女優さんなのよね」などと驚いている。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
【写真】別人じゃん！お尻デカすぎる…過激なパンツ履いた井口裕香
最近、グラビアの仕事が急増している井口だが、Xでは「最近の尻事情 もちもち尻を目指してトレーニングだけでなく ちゃんと湯船につかって角質をやわらかくさせて血流良くして（ケツだけに）（は？）」とお尻のケアを報告。
続けて「スクラブでやさしく洗ってお風呂上がり安い化粧水と乳液を塗りたくる！という流れを意識しています 目指せ赤ちゃんオムツ広告みたいなお尻」と美尻写真を投稿した。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。