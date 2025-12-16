動きがかわいすぎ！ YouTubeチャンネル「Funnycatsandnicefish」では、まるで拍手をしているような赤ちゃん猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「抱きしめたい！」「見るたびに笑顔になる」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが、まるで《拍手》をしているような赤ちゃん猫の“おてて”です！

顔の前で何度も両手を合わせ…

注目を集めたのは「Applause! I’m Octavia! Too Cute Kitten」という動画。両手に収まってしまいそうなほど小さな赤ちゃん猫が、こちらへ向かって手を伸ばしている様子から始まります。

眠たげな表情で寝っ転がり、手足をじたばたと動かす姿はずっと見ていたくなるような愛くるしさ。小さな耳や肉球、ふわふわの毛並みはまるでぬいぐるみのようで、思わずナデナデしたくなってしまいます。

多くの猫は赤ちゃんの頃、「キトンブルー」と呼ばれる青い瞳を持ちます。生まれたての短い間しか見られない青い瞳がとても美しいですね。

顔の前で何度も両手を合わせて、まるで拍手をしているようです。勢いあまって爪がマットに引っかかってしまい、「あれ、取れないニャ」という声が聞こえてきそうなしぐさも。

「こう…かニャ？」と顔をひっかくように手を当てて、舌をペロッと出すしぐさは、顔を洗う練習をしているのでしょうか。爪で傷をつけないように気を付けてね！と伝えたくなってしまいます。

動画を見た人からは「かわいすぎるんですけど！」「見ているだけで幸せになれるよ」「本当に小さな赤ちゃん。かわいすぎます！」「まるで天使と遊んでいるみたい」といったコメントが多数寄せられていました。皆さんも、赤ちゃん猫の様子をぜひ動画でチェックしてみてくださいね。