この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶氏が薬に頼らない花粉症対策を解説!『【花粉症】薬を飲んでも効かない、鼻うがいが苦手な方は、手もみで花粉症を解消!』

老眼を改善！たった３か所、手のひらを押すだけで、本当に視力が回復した方法

チャンネル情報

手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆