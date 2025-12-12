手もみセラピストの音琶氏の鼻トラブル解消術を解説!『【即効で解消】鼻づまりも花粉症も鼻炎もよくなる!秘伝の手もみ3選!』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【即効で解消】鼻づまりも花粉症も鼻炎もよくなる!秘伝の手もみ3選!』と題した動画を公開した。この動画では、つらい鼻づまりを解消するための3つの手もみセラピーが紹介されている。
音琶氏は、鼻づまりがあると横になった際に息ができず眠れなくなるといった悩みに触れ、自身も副鼻腔炎の経験から手もみセラピーを始めて症状が改善したと語る。今回紹介する方法は、寝る前や鼻が詰まった時に手軽に実践できるものである。
動画で紹介されている3つの反射区は以下の通りだ。
1つ目は「耳鼻の反射区」である。場所は両手の薬指と小指の爪の脇にある。押し方のポイントは、指の腹ではなく、指を立てて爪の横の硬い部分で刺激することだ。キュッと7秒間押すのを3回繰り返す。左手は右の耳鼻、右手は左の耳鼻に対応していると音琶氏は解説する。
2つ目は「リンパ節(胸)の反射区」である。手の甲の親指と人差し指の間の水かき部分に位置する。上半身のリンパが滞ると鼻に不調が起こりやすくなるため、この反射区を刺激して流れを促す。親指の腹全体で垂直に7秒間、3回押す。特に人差し指の骨の下に親指を入れ込むように刺激すると効果的である。
3つ目は「リンパ節(肺)の反射区」である。手の甲の薬指と小指の間を、手首方向に親指2本分下がった部分にある。特に鼻水が多い方や副鼻腔炎の方に向いた反射区である。親指を真下に突き込むようなイメージで7秒間、3回押す。
音琶氏は、これらの手もみセラピーは鼻づまりだけでなく花粉症に悩む方にも期待できると説明している。動画では各反射区の押し方が音声カウント付きで実演されており、視聴者が一緒に実践できる構成となっている。
鼻のトラブルで日常生活に支障をきたしている方にとって、手軽に取り組める具体的な手法が示されている内容である。
チャンネル情報
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆