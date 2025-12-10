ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、全国10〜60代の“ハーゲンダッツファン”の男女300人を対象に「2025年発売 ハーゲンダッツ フレーバー」に関する調査を実施し、結果をランキングで発表しました。

【1〜10位】今年発売されたフレーバー 人気1位は？ 定番商品トップ5がコレです！

3位は、「ミニカップ 悪魔のささやき『チョコレート』」と「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」がそれぞれ9.3％と同率でランクインしました。

2位は、「クリスピーサンド『タルトタタン〜カラメリゼ林檎のタルト〜』」で9.7％でした。1位は「ミニカップ『ガナッシュショコラ』」で24.0％という結果でした。

1位のミニカップ「ガナッシュショコラ」は、今年11月18日に定番商品として発売された新商品。なめらかな質感が特長の濃密ガナッシュを入れ、ゆっくりと溶けていくくちどけの変化が楽しめるチョコレートアイスクリームです。

同社によると、それぞれの“食べたい”と思った理由を分析したところ、1位のミニカップ「ガナッシュショコラ」は、ガナッシュの濃厚な味わいやくちどけに関心が寄せられたとのことです。2位のクリスピーサンド「タルトタタン〜カラメリゼ林檎のタルト〜」は、クリスピーサンドならではの食感とリンゴの風味に期待が集まったということです。

