昇格したのに冬のボーナスは「10万円減」だった30代男性 「仕事は責任が増えるだけ」と納得がいかず

頑張って昇格すれば、ボーナスも上がってほしいもの。しかし、期待が裏切られることもある。投稿を寄せた東京都の30代男性（サービス・販売・外食／年収550万円）は、今年の冬のボーナス支給額を見て愕然とした。（文：長田コウ）

「ボーナスは減り、年間の給与もさほど変わらない」

スーパーの店員として働く男性。昨年の冬のボーナスは70万円だったが、今年は60万円にダウンしてしまった。

「会社としての職位は今年で昇格をし、去年よりも大幅な増を期待していたにも関わらず、冬のボーナスはなんと10万円減」

期待していただけに、10万円の減額はかなりのダメージだっただろう。会社側に確認すると、「会社としての支給基準は去年と変わっていない」との回答だったという。基準が変わっていないのに、昇給して金額が下がるという事態に、男性は納得がいっていない様子だ。

「なぜ昇給したにもかかわらず、ボーナスは減り、年間の給与もさほど変わらない。仕事にはただ責任が増えるだけで、全く納得できない金額でした」

これでは、モチベーションを保つのも難しいだろう。男性は使い道について「家の家具家電を新しくしたいです」と書いているが、やるせない気持ちは残りそうだ。

ボーナス25万円増も、7割は将来のため

一方で、昨年から大幅アップを果たした人もいる。埼玉県の30代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収750万円）は、タイヤメーカーの企画職として働いている。

「去年85万、今年110万」

つまり25万円ものアップだ。「去年より大幅増は納得している」と満足げだが、人と比較すると落ち込むこともあるようだ。

「一方、大企業勤務の同世代より少ないと思うのでその点は残念。高校や大学の友人はもっと貰ってるはず」

手取りでも相当な額になりそうだが、男性の財布の紐は固い。「嫁（共働き）1歳の娘と旅行」に使うのは1割にとどめ、「貯金」に1割、残りの7割は「投資（国内、米国株式投資）」に回すという。

浮かれて散財するのではなく、将来を見据えた使い道に男性の堅実さが表れている。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU