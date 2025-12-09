自衛隊出身のやす子、青森震度6強の地震で呼びかけ「お風呂の水は抜かない!!」「津波警報＝即避難!!」
ピン芸人のやす子が8日深夜、自身のXを更新。同日23時15分頃に青森県東方沖で発生した地震で、震度6強を観測したことを受け、呼びかけを行った。
【写真】やす子、青森震度6強の地震で呼びかけ
やす子は「地震大丈夫ですか!?余震があるかもしれません!!お風呂の水は抜かない!!寝る場合枕元やすぐそばに靴を置いてください!!」と記した。
さらに「ガス臭くなってきたり、壁に亀裂が入っていたら避難!!カイロは背中の肩甲骨の下に貼るとすぐ温まります!!津波注意報＝警戒!!津波警報＝即避難!!」とつづっている。
17歳のときに自衛隊に入隊したやす子。2023年に出演したテレビ番組では、自身の経歴について「現役自衛官は2年、即応予備自衛官として4年です」と説明。「即応予備自衛官は今年、芸能のお仕事でお休みにして、来年4月からまた即応予備自衛官になって、月1で訓練に行きます」と話し、タレント業と並行して予備自衛官としても活動を続けている。
