¡ÖÇ¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡×20Âå´Ç¸î»Õ¤Î½÷À¡¢¥´¥ß²°Éß¤È²½¤·¤¿¼«Âð¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤È·è°Õ¤·¤¿¡È°¦Ç¤«¤é¤ÎSOS¡É
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥´¥ß²°ÉßÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¥ó¤ªÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤È¤·¤Æ20Âå¤Î´Ç¸î»Õ¤Î½÷À¤¬ÅÐ¾ì¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¼«Âð¤¬¥´¥ß²°Éß¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¡¢°¦Ç¤Î¤¿¤á¤ËÊÒÉÕ¤±¤ò·è°Õ¤·¤¿ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇ¤ÈÊë¤é¤¹20Âå¤Î´Ç¸î»Õ¤Î½÷À¡£Éô²°¤ÏÂ¤ÎÆ§¤ß¾ì¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊª¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤ê¡¢À¸³è¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤Ï¡¢Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍ§¿Í¤¬²È¤ËÍè¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏåºÎï¤ËÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÍèµÒ¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤È¡¢¸µ¡¹ÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÊª¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¶á¤¯²ÈÂ²¤¬Ç¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë²È¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀìÌç¶È¼Ô¤Ø¤Î°ÍÍê¤ò·èÃÇ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔ±ÒÀ¸¤Ê´Ä¶¤¬¸¶°ø¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«¡ÊÇ¤¬¡ËÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â·ù¤À¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢°¦Ç¤Î·ò¹¯¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤¿¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢À¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éô²°¤ò¸«¤Æ¡¢½÷À¤¬°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ÍÍê¼Ô¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ëè½µ¶âÍË18»þÅê¹Æ¡ª¤ªÊÒÉÕ¤±¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹🦒 ¥´¥ß²°Éß¤Î¤ªÊÒÉÕ¤±¤Ê¤é¥¹¥Ã¥¥ê¥ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª Æ°²è¤òÄÌ¤·¤Æ²æ¡¹¤Î¸½¾ì¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À°Íý¡¦À¶ÁÝ¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª